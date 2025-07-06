LGS 2025 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Hayalini kurdukları liselere adım atmak isteyen yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ter döktü. Sınav sonrası soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı, öğrenciler netlerini aşağı yukarı hesapladı. Şimdi ise tüm dikkatler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak resmi sonuçlara çevrilmiş durumda. Peki, 2025 LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 1 | 3

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2025 LGS kılavuzu ve MEB takvimine göre LGS sonuçları 11 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar yalnızca www.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek; öğrencilere ayrıca belge gönderilmeyecek. 2 | 3