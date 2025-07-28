LGS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçları için hem aileler hem de öğrenciler sabırsızlanıyor. 24 Temmuz'da biten işlemler sonrası sonuçları için geri sayım başladı. Bugün itibarıyla 4 gün geçerken her geçen dakika "LGS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
LGS 2025'e yaklaşık 1 milyon kişi katıldı. Sınavın kolay olduğu yorumları ağırlık basarken 11 Temmuz'da sonuçlar ilan edildi. Başarılı not alanlar 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini aileleri ile fikir alışverişinde bulunarak yaptı. Şimdi sıra geldi tercih sonuçlarına... MEB'in geçtiği sonuç tarihini bilmeyenler ya da tereddüt yaşayanlar şimdi "LGS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme sonuçlarını 4 Ağustos’ta açıklayacak. Aynı gün, liselerdeki boş kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece yerleştirme sürecinde ilk nakil başvuruları da resmen başlamış olacak. Öğrenciler, ilan edilen boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapma şansı bulacak.
2025 LGS 1. nakil süreci ne zaman başlayacak?
4-6 Ağustos 2025: Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınacak.
8 Ağustos 2025: 1. nakil yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
8-12 Ağustos 2025: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları başlayacak.
14 Ağustos 2025: 2. nakil sonuçları açıklanacak.
Hiçbir okula yerleşemeyenler için yerel yerleştirme:
15-21 Ağustos 2025: Boş kalan kontenjanlar için, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları il/ilçe yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından alınacak.
22 Ağustos 2025: Komisyonlar, yerleştirme işlemlerini tamamlayacak.