LGS 2025'e yaklaşık 1 milyon kişi katıldı. Sınavın kolay olduğu yorumları ağırlık basarken 11 Temmuz'da sonuçlar ilan edildi. Başarılı not alanlar 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini aileleri ile fikir alışverişinde bulunarak yaptı. Şimdi sıra geldi tercih sonuçlarına... MEB'in geçtiği sonuç tarihini bilmeyenler ya da tereddüt yaşayanlar şimdi "LGS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. 1 | 3

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme sonuçlarını 4 Ağustos’ta açıklayacak. Aynı gün, liselerdeki boş kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece yerleştirme sürecinde ilk nakil başvuruları da resmen başlamış olacak. Öğrenciler, ilan edilen boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapma şansı bulacak. 2 | 3