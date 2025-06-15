LGS 2025 yorumları: Bu yıl LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı?

8. sınıf öğrencileri geleceklerinin şekillendirecek olan LGS 2025 oturumlarına katıldı. Her iki oturum da bitti. Adaylar sınavın sona ermesi ile birlikte hem soruları incelemek istiyor hem de bu yılki LGS yorumlarına göz atıyor. Sıklıkla da "Bu yıl LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı" sorularına cevap aranıyor.

2 oturumda gerçekleşen LGS için zor diyen de var, kolay diyen de... Durum derslere göre göre değişiyor. İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

- 2025 LGS Genel Değerlendirme: Zorluk Düzeyi: Sınavın geneli 2024’e kıyasla biraz daha zor olarak değerlendirildi. Eleyicilik: Türkçe ve Matematik testlerinde ayırt edici (seçici) sorular fazlaydı. Sürpriz yok: Müfredat dışı soru yoktu, MEB örnek sorularına benzer yapıda sorular geldi.

- 2025 LGS sözel bölümü orta düzey zordu. Sosyal Bilgiler testinde zor olan 1-2 soru vardı. Türkçe testinde de zor sorular bulunuyordu. Sınavın genel düzeyi orta-zor diyebileceğimiz bir seviyedeydi. İngilizce ve Din testleri ise basitti.

- Türkçe: Metinler uzun ve iki şık arasında kalınan soruların çokluğu nedeniyle öğrenciler bu testte zorlanmış. Sözel bölümü erken bitirip kontrol edebilen öğrenciler, Türkçe testinin bu özelliğinden dolayı sözel bölümü ucu ucuna yetiştirebilmiş.

Matematik: Zor ama daha yapılabilir bulunmuş.

Fen: Yine zor, ama orta zorlukta.

İnkılap Tarihi: Orta-kolay.

Din Kültürü: Bir soru dışında kolay.

İngilizce: Orta düzeyde olduğu söylenmiş.

- LGS daha zordu, YKS halledilir; LGS ise edilmez.

- LGS çok kolaydı, fulleyemeyenleri liseye almayın.

- Az önce LGS’den çıktım, dünyanın en kolay sınavıydı. Fulleyemeyen de liseye gitmesin, bir zahmet.

- LGS’de Türkçe zormuş, muhtemelen YKS’de de belirleyici olur. Kardeşim öyle dedi.

- LGS sınavına girecek öğrencileri profesör zannettiler. Bu kadar zor sormaya ne gerek vardı?

- LGS çok kolaydı, bekle beni Tokat Fen Lisesi!

- Arkadaşlar, LGS çok zormuş. Süresi yetmemiş kimsenin, özellikle sayısal kısmı. Hepimize geçmiş olsun.

- LGS Türkçe’de anahtarlı kilitli bir soru vardı, o soru neydi Allah aşkına?

- Tarihin en kolay LGS sınavıydı, sadece aklımdan işlem yaparak matematikten 18 doğru çıkardım.

- Bu sınav tarihin en zor sınavıymış, dediler. Çocukların morali bozuk, sizin yapacağınız iş... Ne ölçüyorsunuz acaba? 150 tane deneme sınavına girdi, en kötüsü bu dediler...

- Sınav çok zordu, keşke ailemi dinleyip daha çok çalışsaydım.

- LGS Soruları öyle böyle zor değildi. Bayağı zordu.