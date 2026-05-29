LGS 2026 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? Liselere Geçiş Sistemi sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanıyor?
LGS 2026 için nefesler tutuldu. Öğrenciler yeni eğitim yılı boyunca bir yandan okullarına gitti bir yandan Liselere Geçiş Sistemi sınavına hazırlandı. Öğrenciler, bu hazırlığın meyvelerini toplamak isterken sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Peki LGS 2026 sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
LGS 2026 heyecanı her geçen gün artarken öğrenciler gözünü sınav giriş belgelerine çevirdi. Binlerce öğrenci sınav hazırlıklarının son aşamasına geçerken heyecan da katlanıyor. Peş peşe gelen soru "Liselere Geçiş Sistemi sınav yerleri ne zaman açıklanacak" oluyor.
LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav yerleri 3 Haziran Çarşamba günü erişime açılacak.
2026 LGS ne zaman yapılacak?
Sınav daha önce 14 Haziran Pazar günü olarak planlanmıştı ancak Dünya Kupası maçları nedeniyle bir gün öne çekildi. 2026 LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.