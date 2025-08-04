LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? Lise boş kontenjanlar saat kaçta açıklanacak?
LGS tercih sonuçları bugün ilan ediliyor. Sonuçların ardından boş kontenjanlar ilan edilecek. Böylelikle yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir fırsat doğacak. Lise adayları için kritik öneme sahip olan bu konu epey araştırılırken "LGS boş kontenjanlar açıklandı mı", "Lise boş kontenjanlar saat kaçta açıklanacak" sorusu art arda geliyor.
LGS boş kontenjanları, LGS tercih sonuçları ile birlikte şu an gündemin en önemli konusu... Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar da MEB tarafından ilan edilecek. Hem veliler hem de öğrenciler MEB'in resmi sitesini sık sık kontrol ederken saat konusunda açıklama yapılmaması nedeniyle "LGS boş kontenjanlar açıklandı mı", "Lise boş kontenjanlar saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.
LGS boş kontenjanlar saat kaçta açıklanacak?
LGS boş kontenjanların açıklanma saati MEB tarafından bildirilmedi. LGS tercih sonuçlarının hemen ardından lisedeki boş kontenjanlar ilan edilecek ve hemen ardından nakil süreci başlayacak. 2024'te LGS tercih sonuçları resmi sitede 10.04'te ilan edilmişti. Bu yıl sonuçların 10.00-11.00 saatleri arasında açıklanması bekleniyor.
Boş kontenjanlar nasıl öğrenilecek?
LGS 2025 nakil döneminin başlamasıyla birlikte, okullardaki güncel boş kontenjanlar ve taban puanları, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Öğrenciler ve veliler, nakil başvuruları öncesinde bu bilgileri kolayca kontrol edebilirler.
Sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise şöyle:
e-Okul.meb.gov.tr adresine gidin.
Ana sayfada yer alan "Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Tercihleri" bölümüne tıklayın.
Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme giriş yapın.
Bu adımların ardından açılan sayfada, tercih yapmayı düşündüğünüz okulların güncel boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilir
Nakil süreci takvimi
1. Nakil Tercih Başvuruları: 4-6 Ağustos 2025
1. nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2025
Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci bir şans arayanlar için 2. nakil süreci başlayacak. 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan bu başvuruların sonuçları ise 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Yerleştirmeye esas nakil süreci, iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek ve her iki dönemde de öğrencilere tercih hakkı tanınacak. Bu süreçte, merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3'er okul seçeneği sunulacak.
Yerel yerleştirme tercihlerine dikkat
İlk yerleştirme sonucunda bir okula yerleşmiş olan öğrencilerin, nakil başvurularında kendi kayıt bölgelerinden veya farklı türde okullar tercih etme gibi bir zorunluluğu olmayacak. Ancak, ilk yerleştirmede hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için bazı kurallar geçerli olacak:
Bu öğrenciler, nakil tercih listelerindeki ilk iki okulu kendi kayıt alanlarından seçmek zorundadır.
Toplamda en fazla 3 okul tercihi yapabilirler.
Aynı okul türünden en fazla 2 okul seçme hakkına sahiptirler.