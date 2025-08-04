LGS boş kontenjanları, LGS tercih sonuçları ile birlikte şu an gündemin en önemli konusu... Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar da MEB tarafından ilan edilecek. Hem veliler hem de öğrenciler MEB'in resmi sitesini sık sık kontrol ederken saat konusunda açıklama yapılmaması nedeniyle "LGS boş kontenjanlar açıklandı mı", "Lise boş kontenjanlar saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.

Sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise şöyle:

LGS 2025 nakil döneminin başlamasıyla birlikte, okullardaki güncel boş kontenjanlar ve taban puanları, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Öğrenciler ve veliler, nakil başvuruları öncesinde bu bilgileri kolayca kontrol edebilirler.

LGS boş kontenjanların açıklanma saati MEB tarafından bildirilmedi. LGS tercih sonuçlarının hemen ardından lisedeki boş kontenjanlar ilan edilecek ve hemen ardından nakil süreci başlayacak. 2024'te LGS tercih sonuçları resmi sitede 10.04'te ilan edilmişti. Bu yıl sonuçların 10.00-11.00 saatleri arasında açıklanması bekleniyor.

Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci bir şans arayanlar için 2. nakil süreci başlayacak. 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan bu başvuruların sonuçları ise 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Yerleştirmeye esas nakil süreci, iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek ve her iki dönemde de öğrencilere tercih hakkı tanınacak. Bu süreçte, merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3'er okul seçeneği sunulacak.

Yerel yerleştirme tercihlerine dikkat

İlk yerleştirme sonucunda bir okula yerleşmiş olan öğrencilerin, nakil başvurularında kendi kayıt bölgelerinden veya farklı türde okullar tercih etme gibi bir zorunluluğu olmayacak. Ancak, ilk yerleştirmede hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için bazı kurallar geçerli olacak:

Bu öğrenciler, nakil tercih listelerindeki ilk iki okulu kendi kayıt alanlarından seçmek zorundadır.

Toplamda en fazla 3 okul tercihi yapabilirler.

Aynı okul türünden en fazla 2 okul seçme hakkına sahiptirler.