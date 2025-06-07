LGS için geri sayım başladı! İşte MEB'den sınav hakkında en çok sorulan 5 soru ve cevapları...
8'inci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına geri sayım başladı. Tarih yaklaştıkça birçok öğrencinin ve velinin merak ettiği detaylar ortaya çıktı. Sosyal medyada 'LGS sınavı ne zaman yapılacak? Nerede uygulanacak? Kimler katılabilecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?' gibi sorular aratılırken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte LGS sınavı hakkında en çok merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili sıkça sorulan soruları sosyal medya üzerinden paylaştığı bir açıklamayla yanıtladı.
Bakanlık açıklamasında, "LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin bazı detayları öğrencilerimiz ve velilerimize hatırlatıyor, tüm öğrencilerimize eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
İşte sınava dair öne çıkan 5 başlık:
1- Sınav ne zaman yapılacak?
15 Haziran 2025
2- Nerede yapılacak?
973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda. 13 yurt dışı sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda.