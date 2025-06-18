LGS iptal mi? 2025 LGS'de soru iptali var mı?
LGS sınavı geçen pazar gerçekleşti. Sınavın üzerinden 3 gün geçerken bazı sorular ile ilgili tartışmalar yaşandı. Sosyal medyada üzerinden yapılan iddialar sonrası "LGS iptal mi", "LGS soru iptali var mı" soruları peş peşe gelmeye başladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
LGS sınavından yaklaşık 1 milyon öğrenci ter döktü. Sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlarken sorular ile ilgili birtakım iddialar ortaya atıldı. Konu gündem olurken sıklıkla "LGS iptal mi", "LGS soru iptali var mı" sorusuna yanıt aranıyor.
1 | 3
LGS iptal mi?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS'nin iptal edildiğine yönelik bir açıklama yok.
2 | 3
LGS soru iptali var mı?
Bazı sorular tartışma konusu olurken soru iptali de bulunmuyor.
3 | 3