LGS iptal mi? 2025 LGS'de soru iptali var mı?

LGS sınavından yaklaşık 1 milyon öğrenci ter döktü. Sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlarken sorular ile ilgili birtakım iddialar ortaya atıldı. Konu gündem olurken sıklıkla "LGS iptal mi", "LGS soru iptali var mı" sorusuna yanıt aranıyor.

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