LGS Lise tercihleri ne zaman başlayacak? Tercihler nasıl yapılacak?
LGS tercih tarihleri araştırılıyor. Sonuçların ilanının ardından konu gündem olurken öğrenciler ve veliler "LGS Lise tercihleri ne zaman başlayacak" diye soruyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği o tarihler...
15 Haziran'da gerçekleşen LGS sonuçları 11 Temmuz Cuma günü açıklandı. Sonuçlar ilan edilir edilmez lise taban puanları gündem oldu. Yoğun şekilde fen lisesi, Anadolu lisesi ve imam hatip lisesi taban puanları araştırılmaya başlandı. Yarın ise öğrenciler için yeni bir süreç başlıyor. Şu sıra en çok yöneltilen soru "LGS Lise tercihleri ne zaman başlayacak" şeklinde...
Tercihler ne zaman yapılacak?
Lise tercihleri, 14 Temmuz’da başlayacak ve adaylara tercihlerini yapmak için toplam 11 gün süre tanınacak. Son başvuru tarihi ise 24 Temmuz Çarşamba.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçlarının 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.
Boş kontenjanlar hangi gün belli olacak?
Aynı gün içerisinde, yani 4 Ağustos'ta, okullarda oluşan boş kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu kontenjanlar, nakil süreci için belirleyici olacak.