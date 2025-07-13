LGS Lise tercihleri ne zaman başlayacak? Tercihler nasıl yapılacak?

15 Haziran'da gerçekleşen LGS sonuçları 11 Temmuz Cuma günü açıklandı. Sonuçlar ilan edilir edilmez lise taban puanları gündem oldu. Yoğun şekilde fen lisesi, Anadolu lisesi ve imam hatip lisesi taban puanları araştırılmaya başlandı. Yarın ise öğrenciler için yeni bir süreç başlıyor. Şu sıra en çok yöneltilen soru "LGS Lise tercihleri ne zaman başlayacak" şeklinde...

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