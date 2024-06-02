LGS merkezi sınavı tamamlandı... MEB cevap anahtarını yayımladı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Bugün, bir milyondan fazla öğrenci ile birlikte veliler de sınav heyecanı yaşadı. Orta öğretimden lise eğitimine geçişte uygulanan LGS sınavı tamamlandı. MEB, sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını yayımladı. Sınav sonuçları ne zaman açıklancak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumunu da başarıyla tamamladı. 1 | 9

Merkezi sınav, Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okulda ve 62 bin 663 salonda yapıldı. Yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda ve 35 salonda gerçekleştirildi. 2 | 9

Sınav, saat 09.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika süre verildi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayarak, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 sorunun yanıtlanması için 80 dakika sürdü. Sınav, 12.50'de sona erdi. 3 | 9