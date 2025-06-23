LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte 2025 LGS'nin sonuç tarihi...
LGS sonuç tarihi için bekleyiş devam ediyor. Lise adayları MEB'in geçeceği duyuruyu bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor" diye soruyor. İşte ayrıntılar...
Güzel bir lise umuduyla 8. sınıf öğrencileri LGS 2025 sınavına girdiler. 15 Haziran'da gerçekleşen sınavın üzerinden yaklaşık bir hafta geçerken her geçen gün sonuç tarihi araması sıklaşıyor. Tarih konusunda henüz bilgi sahibi olmayanlar ya da tereddüt içinde olanlar "LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusuna yanıt arıyor.
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?
2025 LGS kılavuzu ve MEB takvimine göre LGS sonuçları 11 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar yalnızca www.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek; öğrencilere ayrıca belge gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta duyurulacak. Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada yürütülecek.