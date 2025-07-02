LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

Hayatlarını şekillendirecek en güzel lise için yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi LGS'ye girdi. LGS sonrası soru ve cevap anahtarı yayımlandı ve netler hesaplandı. Kesin sonuç için Milli Eğitim Bakanlığının duyurusu bekleniyor. Tarih konusunda fikir sahibi olmayanlar ise "LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor" diye soruyor. İşte ayrıntılı bilgi...

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