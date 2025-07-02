LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?
LGS sonuç tarihi araması temmuz ayı ile birlikte artmaya devam ediyor. Lise adayları sonuçları öğrenip bir an evvel tercih işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Hayatlarını şekillendirecek en güzel lise için yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi LGS'ye girdi. LGS sonrası soru ve cevap anahtarı yayımlandı ve netler hesaplandı. Kesin sonuç için Milli Eğitim Bakanlığının duyurusu bekleniyor. Tarih konusunda fikir sahibi olmayanlar ise "LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor" diye soruyor. İşte ayrıntılı bilgi...
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?
2025 LGS kılavuzu ve MEB takvimine göre LGS sonuçları 11 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar yalnızca www.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek; öğrencilere ayrıca belge gönderilmeyecek.
Lise tercihleri ne zaman?
Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta duyurulacak. Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada yürütülecek.