LGS sonuç 2025: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in geçtiği tarih...

LGS sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Gelecek kariyeri için en önemli basamaklardan biri olan LGS sınavının sonuçları ile birlikte en güzel lise tercihleri yapılmaya başlanacak. MEB kılavuzda sonuç tarihini belirtmişti fakat bu tarihi bilmeyenler şimdi "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

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