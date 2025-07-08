LGS sonuç 2025: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in geçtiği tarih...
LGS sonuç tarihi yaklaşıyor. Hem öğrencileri hem de ailelerini ufak ufak heyecan sardı. Tarihler yaklaştıkça "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından taban puanları incelenecek ve tercihler için hazırlık yapılacak. İşte tüm ayrıntılar...
LGS sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Gelecek kariyeri için en önemli basamaklardan biri olan LGS sınavının sonuçları ile birlikte en güzel lise tercihleri yapılmaya başlanacak. MEB kılavuzda sonuç tarihini belirtmişti fakat bu tarihi bilmeyenler şimdi "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 LGS takvimine göre sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçlar yalnızca Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Öğrencilere ayrıca fiziki bir belge gönderilmeyecek.
Lise tercihleri ne zaman?
Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta duyurulacak. Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada yürütülecek.