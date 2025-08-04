LGS sonuç sorgulama linki: LGS 2025 sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Bu saate dikkat
LGS 2025 tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son dakika duyurusu işe sonuçları ilan etti. Şimdi meb.gov.tr yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.
Lise adaylarının beklediği gün geldi çattı. LGS'de başarılı puan alanlar 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı sonuç tarihi olarak 4 Ağustos'u işaret etmişti ve MEB'den beklenen duyuru yapıldı.
2025 LGS sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı" diye belirtti.
LGS sonuç sorgulama linki için tıklayınız
LGS nakil ne zaman başlıyor?
LGS 2025'in ilk nakil dönemi, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlıyor. Yerleştirme sonuçlarının ardından, bir liseye yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunan bu süreç, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü sona erecek.
Nakil süreci takvimi
1. Nakil Tercih Başvuruları: 4-6 Ağustos 2025
1. nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2025
Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci bir şans arayanlar için 2. nakil süreci başlayacak. 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan bu başvuruların sonuçları ise 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Nakiller iki dönem sürecek
Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.