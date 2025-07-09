LGS sonuçları açıklandı mı? 2025 LGS sonuçlarına nereden bakılır?
LGS sonuç tarihi araması sürerken heyecan da tavan yapmış durumda... Yüz binlerce aile ve öğrenci MEB'in geçeceği son dakika duyurusuna kilitlenmiş vaziyette... Bakanlık tarihi daha önce duyurmuştu. Erken açıklanma ihtimali ve tarih konusundaki kafa karışıklığı nedeniyle, pek çok kişi 'LGS sonuçları açıklandı mı?' sorusunu sıkça soruyor"
Lise adayları LGS sonuç tarihini bekliyor. Sonuçların açıklanması ile birlikte başarılı olan adaylar, taban puanlarını inceleyip ona göre tercihte bulunacak. Hem aileler hem de öğrenciler sıklıkla "LGS sonuçları açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği sonuç tarihi...
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 LGS takvimine göre sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçlar yalnızca Milli Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Öğrencilere ayrıca fiziki bir belge gönderilmeyecek.
Lise tercihleri ne zaman?
Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta duyurulacak. Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada yürütülecek.