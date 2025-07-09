LGS sonuçları açıklandı mı? 2025 LGS sonuçlarına nereden bakılır?

Lise adayları LGS sonuç tarihini bekliyor. Sonuçların açıklanması ile birlikte başarılı olan adaylar, taban puanlarını inceleyip ona göre tercihte bulunacak. Hem aileler hem de öğrenciler sıklıkla "LGS sonuçları açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği sonuç tarihi...

1 | 3