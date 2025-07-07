LGS sonuçları açıklandı mı 2025? MEB tarafından LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüz binlerce aile ve öğrencide LGS sonuç heyecanı yaşanıyor. Sonuçlar için zaman daralıyor ve aramalar iyice sıklaşıyor. Kılavuzda yer alan sonuç tarihini bilmeyenlerin başvurduğu soru ise "2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte konuya dair bilgiler...
Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisi bu yıl LGS'de en güzel liseyi kazanabilmek için ter döktü. Adım adım sonuçlara yaklaşılırken öğrencileri ve velileri heyecan epey sardı. MEB sonuç tarihini daha önce duyurmuştu fakat henüz bu tarihi bilmeyenler "2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte detaylar...
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 LGS takvimine göre sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçlar yalnızca Milli Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Öğrencilere ayrıca fiziki bir belge gönderilmeyecek.
Lise tercihleri ne zaman?
Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta duyurulacak. Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada yürütülecek.