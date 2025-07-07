LGS sonuçları açıklandı mı 2025? MEB tarafından LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisi bu yıl LGS'de en güzel liseyi kazanabilmek için ter döktü. Adım adım sonuçlara yaklaşılırken öğrencileri ve velileri heyecan epey sardı. MEB sonuç tarihini daha önce duyurmuştu fakat henüz bu tarihi bilmeyenler "2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte detaylar...

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