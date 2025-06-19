LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuç tarihi MEB tarafından açıklandı
LGS sınavının 2025 oturumları gerçekleşti, soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Öğrenciler netlerini hesaplarken kesin sonuç tarihi araması gün geçtikçe artıyor. Net tarih konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu soruların başında ise "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" geliyor. İşte detaylar...
LGS sonuç tarihi araması sıklaşıyor. Sınavın üzerinden 4 gün geçerken "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuz ile birlikte sonuç tarihini duyuruştu. İşte sonuçların açıklanacağı tarih...
LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları MEB takvimine göre 11 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar yalnızca www.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek; öğrencilere ayrıca belge gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta duyurulacak. Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada yürütülecek.