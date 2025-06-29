LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından LGS sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

LGS heyecanı bitse de sonuç beklentisi öğrenciler ve aileler için sürüyor. Sınavın üzerinden iki hafta geçti, gözler artık açıklanacak puanlarda. "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama trendlerinde üst sıralarda. İşte Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre sonuç tarihi... 1 | 3

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2025 LGS kılavuzu ve MEB takvimine göre LGS sonuçları 11 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar yalnızca www.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek; öğrencilere ayrıca belge gönderilmeyecek. 2 | 3