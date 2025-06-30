LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? LGS tercihleri hangi tarihte başlıyor?

LGS sonuçları heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başarılı olan adaylar sonuçların ardından tercih yapacaklar. Her iki tarih de merak ediliyor. İşte MEB'in sürece ilişkin paylaştığı tarihler... 1 | 3

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2025 LGS kılavuzu ve MEB takvimine göre LGS sonuçları 11 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar yalnızca www.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek; öğrencilere ayrıca belge gönderilmeyecek. 2 | 3