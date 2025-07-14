LGS taban puanları 2025... 2025 lise yüzdeli dilimleri | Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi taban puanları ve

2025 LGS sonuçları açıklandı ve artık yeni bir sürece geçildi. Bugün lise tercihleri başlıyor. LGS taban puanları ise en önemli konu durumunda... Adaylar ve veliler bu taban puanlarını dikkatli şekilde takip edip ona göre bir strateji yapacaklar. Bugün en çok aratılan kelimeler ise "Lise taban puanları 2025" olacak. İşte il il lise taban puanları ve ilk 100'deki liseler...

Geçtiğimiz yılın verilerine göre fikir edinmek isteyen adaylar için 2024 LGS taban puanları ve başarı sıralamaları şöyle:

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaöğretim kurumlarının taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanlar ve yüzdelik dilimler, tercih ve yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra belli olacak.

• İstanbul Erkek Lisesi, Fatih (Merkez): 499.0001 taban puanı, 0.01 yüzdelik dilim.

• Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, Beyoğlu (Merkez): 497.6804 taban puanı, 0.04 yüzdelik dilim.

• Kabataş Erkek Lisesi, Beşiktaş (Merkez): 495.3605 taban puanı (Almanca programı için) ve 0.05 yüzdelik dilim; 494.6321 taban puanı (İngilizce programı için) ve 0.06 yüzdelik dilim.

• Ankara Fen Lisesi, Çankaya (Merkez): 494.4902 taban puanı, 0.08 yüzdelik dilim.

• Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Başakşehir (Merkez): 492.0513 taban puanı (Bilişim Teknolojileri Alanı için) ve 0.18 yüzdelik dilim; 484.3638 taban puanı (Havacılık ve Uzay Teknolojisi Alanı için) ve 0.51 yüzdelik dilim.

• Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Fatih (Merkez): 489.9715 taban puanı (Almanca programı için) ve 0.21 yüzdelik dilim.

• Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi, Çankaya (Merkez): 488.4181 taban puanı, 0.29 yüzdelik dilim.

• Tofaş Fen Lisesi, Nilüfer (Merkez): 488.4181 taban puanı, 0.29 yüzdelik dilim.

• Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Pursaklar: 488.2761 taban puanı, 0.33 yüzdelik dilim.

• Çapa Fen Lisesi, Fatih (Merkez): 487.5714 taban puanı, 0.38 yüzdelik dilim.

• Adana Fen Lisesi, Seyhan (Merkez): 486.0984 taban puanı, 0.44 yüzdelik dilim.

• Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş (Merkez): 485.8372 taban puanı, 0.47 yüzdelik dilim.

• Yücel Boru Fen Lisesi, Gebze: 462.0662 taban puanı, 2.74 yüzdelik dilim.

• Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elmadağ: 478.2735 taban puanı, 0.96 yüzdelik dilim.

• Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi, Seyhan (Merkez): 477.398 taban puanı, 1.06 yüzdelik dilim.

• Cumhuriyet Fen Lisesi, Çankaya (Merkez): 477.256 taban puanı, 1.09 yüzdelik dilim.

• Başkent Fen Lisesi, Keçiören (Merkez): 477.0177 taban puanı, 1.11 yüzdelik dilim.

• Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi, Sincan (Merkez): 476.6937 taban puanı, 1.13 yüzdelik dilim.

• Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi, Yeşilyurt (Merkez): 476.5513 taban puanı, 1.17 yüzdelik dilim.

• Pertevniyal Lisesi, Fatih (Merkez): 475.3916 taban puanı, 1.27 yüzdelik dilim.

• Bornova Anadolu Lisesi, Bornova (Merkez): 475.0783 taban puanı (Fransızca programı için) ve 1.3 yüzdelik dilim; 474.3964 taban puanı (İngilizce programı için) ve 1.35 yüzdelik dilim.

• Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi, Yenişehir (Merkez): 474.9363 taban puanı, 1.33 yüzdelik dilim.

• Bursa Anadolu Lisesi, Osmangazi (Merkez): 474.3741 taban puanı, 1.36 yüzdelik dilim.

• Yaşar Acar Fen Lisesi, Beylikdüzü (Merkez): 473.5831 taban puanı, 1.42 yüzdelik dilim.

• Trabzon Merkez Fen Lisesi, Ortahisar (Merkez): 473.5831 taban puanı, 1.42 yüzdelik dilim.

• TOBB Fen Lisesi, Şahinbey (Merkez): 472.4499 taban puanı, 1.53 yüzdelik dilim.

• Manisa Fen Lisesi, Şehzadeler (Merkez): 472.4187 taban puanı, 1.53 yüzdelik dilim.

• TOBB Osmaniye Fen Lisesi, Osmaniye Merkez: 472.3779 taban puanı, 1.53 yüzdelik dilim.

• Kadıköy Anadolu Lisesi, Kadıköy (Merkez): 482.9083 taban puanı, 0.61 yüzdelik dilim.

• Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi, Nilüfer (Merkez): 482.9083 taban puanı, 0.61 yüzdelik dilim.

• Erbakır Fen Lisesi, Merkezefendi (Merkez): 482.9083 taban puanı, 0.61 yüzdelik dilim.

• Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Döşemealtı (Merkez): 482.9083 taban puanı, 0.61 yüzdelik dilim.

• Bornova Anadolu Lisesi, Bornova (Merkez): 482.7658 taban puanı (Almanca programı için), 0.66 yüzdelik dilim.

• Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi, Atakum (Merkez): 482.2035 taban puanı, 0.7 yüzdelik dilim.

• Naci Şemsettin Zeytinoğlu Fen Lisesi, İzmit (Merkez): 481.5647 taban puanı, 0.77 yüzdelik dilim.

• Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi, Muratpaşa (Merkez): 481.4296 taban puanı, 0.78 yüzdelik dilim.

• Şehit Necmettin Ergül Fen Lisesi, Odunpazarı (Merkez): 481.2583 taban puanı, 0.79 yüzdelik dilim.

• Gaziantep Fen Lisesi, Şehitkamil (Merkez): 480.5886 taban puanı, 0.83 yüzdelik dilim.

• Vefa Lisesi, Fatih (Merkez): 479.6227 taban puanı, 0.9 yüzdelik dilim.

• Kocaeli Fen Lisesi, İzmit (Merkez): 479.6215 taban puanı, 0.91 yüzdelik dilim.

• Atatürk Anadolu Lisesi, Yenimahalle (Merkez): 479.1231 taban puanı, 0.91 yüzdelik dilim.

• ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenimahalle (Merkez): 470.6839 taban puanı (Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı için) ve 1.73 yüzdelik dilim; 464.9694 taban puanı (Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı için) ve 2.38 yüzdelik dilim.

• Şehit Münir Alkan Fen Lisesi, Büyükçekmece (Merkez): 472.5953 taban puanı, 1.51 yüzdelik dilim.

• Nazilli Fen Lisesi, Nazilli: 472.544 taban puanı, 1.52 yüzdelik dilim.

• Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy (Merkez): 472.2014 taban puanı, 1.54 yüzdelik dilim.

• Ebru Nayim Fen Lisesi, Süleymanpaşa (Merkez): 472.1721 taban puanı, 1.54 yüzdelik dilim.

• AYDEM Fen lisesi, Merkezefendi (Merkez): 472.1131 taban puanı, 1.55 yüzdelik dilim.

• Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi, Palandöken: 471.1835 taban puanı, 1.67 yüzdelik dilim.

• Muammer Dereli Fen Lisesi, İzmit (Merkez): 471.3287 taban puanı, 1.64 yüzdelik dilim.

• Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Bahçelievler (Merkez): 471.7461 taban puanı, 1.62 yüzdelik dilim.

• M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Başakşehir (Merkez): 470.4067 taban puanı, 1.77 yüzdelik dilim.

• Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi, Osmangazi (Merkez): 470.4644 taban puanı, 1.76 yüzdelik dilim.

• Antalya Anadolu Lisesi, Muratpaşa (Merkez): 470.1534 taban puanı, 1.81 yüzdelik dilim.

• Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, Isparta Merkez: 470.1187 taban puanı, 1.81 yüzdelik dilim.

• Şehit Turgut Solak Fen Lisesi, Karesi (Merkez): 469.8549 taban puanı, 1.82 yüzdelik dilim.

• Özkent Akbilek Fen Lisesi, Etimesgut (Merkez): 469.1301 taban puanı, 1.9 yüzdelik dilim.

• Şehremini Anadolu Lisesi, Fatih (Merkez): 468.8638 taban puanı, 1.93 yüzdelik dilim.

• Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi, Onikişubat (Merkez): 468.48 taban puanı, 1.98 yüzdelik dilim.

• Canik Fen Lisesi, Canik (Merkez): 468.2398 taban puanı, 1.99 yüzdelik dilim.

• Kayseri Fen Lisesi, Melikgazi (Merkez): 468.0647 taban puanı, 2.02 yüzdelik dilim.

• Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ Merkez: 467.5151 taban puanı, 2.06 yüzdelik dilim.

• Trabzon Yomra Fen Lisesi, Yomra: 467.3723 taban puanı, 2.08 yüzdelik dilim.

• Şehit İlhan Varank Fen Lisesi, Maltepe (Merkez): 466.6618 taban puanı (Almanca programı için), 2.16 yüzdelik dilim.

• Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi, Adapazarı (Merkez): 466.5198 taban puanı, 2.19 yüzdelik dilim.

• Yaşar Kımıl Fen Lisesi, Pamukkale (Merkez): 465.8152 taban puanı, 2.27 yüzdelik dilim.

• Tofaş Fen Lisesi, Nilüfer (Merkez): 488.4181 taban puanı, 0.29 yüzdelik dilim.

• Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi, Kırşehir Merkez: 464.8748 taban puanı, 2.41 yüzdelik dilim.

• Zonguldak Fen Lisesi, Zonguldak Merkez: 436.8602 taban puanı, 6.53 yüzdelik dilim.

• Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi, Kartal (Merkez): 469.4492 taban puanı (Almanca programı için) ve 1.88 yüzdelik dilim; 465.3946 taban puanı (İngilizce programı için) ve 2.34 yüzdelik dilim.

• Gazi Anadolu Lisesi, Çankaya (Merkez): 462.4613 taban puanı, 2.72 yüzdelik dilim.

• Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi, Muratpaşa (Merkez): 481.4296 taban puanı, 0.78 yüzdelik dilim.

• Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi, Aksaray Merkez: 464.0838 taban puanı, 2.51 yüzdelik dilim.

• Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, Nilüfer (Merkez): 463.9858 taban puanı, 2.53 yüzdelik dilim.

• Nişantaşı Anadolu Lisesi, Şişli (Merkez): 463.9393 taban puanı, 2.54 yüzdelik dilim.

• Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi, Şehitkamil (Merkez): 463.5187 taban puanı, 2.57 yüzdelik dilim.

• Şehit Özcan Kan Fen Lisesi, İzmit (Merkez): 463.4955 taban puanı, 2.57 yüzdelik dilim.

• Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi, Başakşehir (Merkez): 463.3789 taban puanı, 2.59 yüzdelik dilim.

• Van Türk Telekom Fen Lisesi, Edremit: 463.3763 taban puanı, 2.59 yüzdelik dilim.

• M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Başakşehir (Merkez): 461.1432 taban puanı (Rusça programı için) ve 2.87 yüzdelik dilim; 464.1328 taban puanı (Arapça programı için) ve 2.5 yüzdelik dilim.

• Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beylikdüzü (Merkez): 444.149 taban puanı, 5.35 yüzdelik dilim.

• Karatay Fen Lisesi, Karatay (Merkez): 464.5711 taban puanı, 2.44 yüzdelik dilim.

• Bahçelievler Anadolu Lisesi, Bahçelievler (Merkez): 464.4846 taban puanı (Almanca programı için) ve 2.45 yüzdelik dilim; 462.6497 taban puanı (İngilizce programı için) ve 2.68 yüzdelik dilim.

• Ankara Atatürk Lisesi, Çankaya (Merkez): 464.3663 taban puanı, 2.46 yüzdelik dilim.

• Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy (Merkez): 464.2655 taban puanı (Fen ve Teknoloji Programı, İngilizce) ve 2.47 yüzdelik dilim; 460.3887 taban puanı (Fen ve Sosyal Bilimler Programı, İngilizce) ve 2.97 yüzdelik dilim; 446.9752 taban puanı (Fen ve Sosyal Bilimler Programı, Arapça) ve 4.93 yüzdelik dilim; 456.3734 taban puanı (Fen ve Sosyal Bilimler Programı, İspanyolca) ve 3.53 yüzdelik dilim.

• Kastamonu Fen Lisesi, Kastamonu Merkez: 460.1684 taban puanı, 3.02 yüzdelik dilim.

• Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Fen Lisesi, Menteşe (Merkez): 436.9925 taban puanı, 6.51 yüzdelik dilim.

• Bornova Fen Lisesi, Bornova (Merkez): 462.0662 taban puanı, 2.74 yüzdelik dilim. (Not: Kaynakta Yücel Boru Fen Lisesi ile aynı puan ve dilime sahip olmasına rağmen, Yücel Boru Fen Lisesi ile aynı değerlere sahip olduğu için bir önceki maddede bahsedilmiştir. Bu durum, listede mükerrer kayıt bulunmamasını sağlamak adına önemliydi. Kaynakta bu iki okul ayrı listelenmiştir.)

• Ortaklar Fen Lisesi, Germencik: 461.8034 taban puanı, 2.79 yüzdelik dilim.

• Ordu Fen Lisesi, Altınordu (Merkez): 461.1219 taban puanı, 2.87 yüzdelik dilim.

• Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi, Pendik (Merkez): 461.01 taban puanı, 2.9 yüzdelik dilim.

• Namık Karamancı Fen Lisesi, Manavgat: 460.843 taban puanı, 2.92 yüzdelik dilim.

• Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy (Merkez): 460.5898 taban puanı (Fen ve Sosyal Bilimler Programı, İspanyolca) ve 2.94 yüzdelik dilim; 440.4906 taban puanı (Fen ve Sosyal Bilimler Programı, İngilizce) ve 5.94 yüzdelik dilim.

• Adem-Tolunay Anadolu Lisesi, Muratpaşa (Merkez): 460.3053 taban puanı, 2.99 yüzdelik dilim.

• 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Çorum Merkez: 460.2832 taban puanı, 3 yüzdelik dilim.

• Uşak Fen Lisesi, Uşak Merkez: 460.1878 taban puanı, 3.01 yüzdelik dilim.

• Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi, Çankaya (Merkez): 460.0913 taban puanı, 3.03 yüzdelik dilim.

• Çanakkale Fen Lisesi, Çanakkale Merkez: 459.9035 taban puanı, 3.05 yüzdelik dilim.

• Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu (Merkez): 459.1805 taban puanı (Fen ve Sosyal Bilimler Programı, İngilizce) ve 3.16 yüzdelik dilim; 452.9416 taban puanı (Fen ve Sosyal Bilimler Programı, Arapça) ve 4.02 yüzdelik dilim.

• Belediye Fen Lisesi, Fethiye: 459.0795 taban puanı, 3.16 yüzdelik dilim.

• Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Güngören (Merkez): 458.7155 taban puanı, 3.22 yüzdelik dilim.

• Kahramanmaraş Fen Lisesi, Onikişubat (Merkez): 458.796 taban puanı, 3.2 yüzdelik dilim.

• Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi, Kartal (Merkez): 458.571 taban puanı, 3.25 yüzdelik dilim.

• Şanlıurfa Fen Lisesi, Haliliye (Merkez): 458.4052 taban puanı, 3.26 yüzdelik dilim.

• Niğde Fen Lisesi, Niğde Merkez: 458.3523 taban puanı, 3.27 yüzdelik dilim.

• Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi, Etimesgut (Merkez): 458.051 taban puanı, 3.3 yüzdelik dilim.

• Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, Bağcılar (Merkez): 458.051 taban puanı, 3.3 yüzdelik dilim.

• Düzce Fen Lisesi, Düzce Merkez: 457.9208 taban puanı, 3.33 yüzdelik dilim.

• Altıeylül Fen Lisesi, Altıeylül (Merkez): 457.8422 taban puanı, 3.35 yüzdelik dilim.

• Sami Yangın Anadolu Lisesi, Kocasinan (Merkez): 457.8697 taban puanı, 3.34 yüzdelik dilim.

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi, Karaman Merkez: 457.8664 taban puanı, 3.34 yüzdelik dilim.

• Maltepe Fen Lisesi, Maltepe (Merkez): 457.62 taban puanı, 3.38 yüzdelik dilim.

• Erzincan Fen Lisesi, Erzincan Merkez: 457.5477 taban puanı, 3.38 yüzdelik dilim.

• Lütfi Ege Anadolu Lisesi, Merkezefendi (Merkez): 457.2815 taban puanı, 3.41 yüzdelik dilim.

• Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi, Şehitkamil (Merkez): 457.1399 taban puanı, 3.44 yüzdelik dilim.

• Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, Silivri (Merkez): 457.1622 taban puanı, 3.43 yüzdelik dilim.

• Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi, Yeşilyurt (Merkez): 457.0206 taban puanı, 3.46 yüzdelik dilim.

• Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi, Çankaya (Merkez): 456.6362 taban puanı, 3.49 yüzdelik dilim.

• Hasan Polatkan Anadolu Lisesi, Bakırköy (Merkez): 456.6003 taban puanı, 3.5 yüzdelik dilim.

• Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi, Zeytinburnu (Merkez): 456.475 taban puanı, 3.52 yüzdelik dilim.

• Adıyaman Fen Lisesi, Adıyaman Merkez: 456.4583 taban puanı, 3.52 yüzdelik dilim.

• 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi, Serdivan (Merkez): 456.0776 taban puanı, 3.58 yüzdelik dilim.

• Yeşilköy Anadolu Lisesi, Bakırköy (Merkez): 455.7866 taban puanı, 3.6 yüzdelik dilim.

• Gölcük Fen Lisesi, Gölcük: 455.0828 taban puanı, 3.7 yüzdelik dilim.

• Vali Aydın Arslan Fen Lisesi, Sur (Merkez): 454.8425 taban puanı, 3.74 yüzdelik dilim.

• Abdülhamid Han Fen Lisesi, Aksaray Merkez: 454.8017 taban puanı, 3.75 yüzdelik dilim.

• Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi, Tire: 454.3596 taban puanı, 3.81 yüzdelik dilim.

• Bolu Fen Lisesi, Bolu Merkez: 454.1157 taban puanı, 3.84 yüzdelik dilim.

• Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi, Osmangazi (Merkez): 453.7199 taban puanı, 3.91 yüzdelik dilim.

• İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi, İnegöl: 453.4703 taban puanı, 3.94 yüzdelik dilim.

• Mardin Fen Lisesi, Artuklu (Merkez): 453.3869 taban puanı, 3.94 yüzdelik dilim.

• Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi, Zeytinburnu (Merkez): 453.4901 taban puanı (Almanca programı için), 3.93 yüzdelik dilim.

• Yalova-Termal Fen Lisesi, Yalova Merkez: 453.2057 taban puanı, 3.98 yüzdelik dilim.

• Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Çankaya (Merkez): 452.7632 taban puanı (İngilizce programı için) ve 4.04 yüzdelik dilim; 450.1347 taban puanı (Almanca programı için) ve 4.44 yüzdelik dilim.

• Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi, Üsküdar (Merkez): 452.2858 taban puanı (İngilizce programı için) ve 4.13 yüzdelik dilim; 452.3204 taban puanı (Almanca programı için) ve 4.12 yüzdelik dilim.

• Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi, Çerkezköy: 452.3499 taban puanı, 4.12 yüzdelik dilim.

• Balıkesir Lisesi, Karesi (Merkez): 406.6713 taban puanı, 11.91 yüzdelik dilim.

• Yunus Emre Anadolu Lisesi, Bingöl Merkez: 386.861 taban puanı, 15.9 yüzdelik dilim.

• Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi, Akçakale: 250.3276 taban puanı, 59.31 yüzdelik dilim.

• Bağlar Borsa İstanbul Fen Lisesi, Bağlar (Merkez): 464.9797 taban puanı, 2.38 yüzdelik dilim