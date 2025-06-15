LGS taban ve tavan puanları: 2025 il il lise başarı puanları

Bir LGS'nin daha sonuna gelindi. Bugün yaklaşık 1 milyon öğrenci sınavda derece yapabilmek için sorulara cevap verdi. Sınavın bitişi ile birlikte soru ve cevaplara ulaşılmaya çalışıldı. Öte yandan en çok aratılan konulardan biri de "LGS taban ve tavan puanları" oldu. işte ayrıntılar... 1 | 3

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İstanbul Erkek Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 500 puan

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Kabataş Erkek Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 495,3605 puan

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Kabataş Erkek Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 494,6321 puan

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Ankara Fen Lisesi (Fen Lisesi, İngilizce) - 494,4902 puan

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Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI, İngilizce) - 492,0513 puan

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Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 489,1223 puan

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Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 488,4181 puan

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Tofaş Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 488,4181 puan

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Ankara Pursaklar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 488,2761 puan

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Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 485,8372 puan

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Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ, İngilizce) - 484,3638 puan

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Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 482,9083 puan

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Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 482,9083 puan

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Erbakır Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 482,9083 puan

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Bornova Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 482,7658 puan

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Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 482,2035 puan

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Haydarpaşa Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 482,2035 puan

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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, İngilizce) - 482,0616 puan

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Vehbi Dinçerler Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 480,5886 puan

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Haydarpaşa Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 479,742 puan

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Kocaeli Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 479,6215 puan

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Vefa Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 479,6227 puan

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Atatürk Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Ankara Yenimahalle) - 479,1231 puan

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Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ, İngilizce, Ankara Elmadağ) - 478,2735 puan

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Sümer Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kayseri Kocasinan) - 477,54 puan

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Beşiktaş Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 477,54 puan

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Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 477,398 puan

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Cumhuriyet Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Ankara Çankaya) - 477,256 puan

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Pertevniyal Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 475,3916 puan

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Bornova Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fransızca) - 475,0783 puan

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Bornova Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 474,3964 puan

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Bursa Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce) - 474,3741 puan

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Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Diyarbakır Yenişehir) - 474,9363 puan

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Yaşar Acar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Büyükçekmece) - 473,5831 puan

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Trabzon Merkez Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 473,5831 puan

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TOBB Osmaniye Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 472,3779 puan

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Nazilli Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 472,544 puan

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TOBB Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Gaziantep Şahinbey) - 472,4499 puan

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Ebru Nayim Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Tekirdağ Süleymanpaşa) - 472,1721 puan

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AYDEM Fen lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Denizli Merkezefendi) - 472,1131 puan

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Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 471,1835 puan

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Muammer Dereli Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kocaeli İzmit) - 471,3287 puan

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ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI, İngilizce, Ankara Yenimahalle) - 470,6839 puan

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Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Bursa Osmangazi) - 470,4644 puan

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M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, İngilizce, İstanbul Başakşehir) - 470,4067 puan

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Antalya Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce) - 470,1534 puan

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Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 470,1187 puan

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Şehit Turgut Solak Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Balıkesir Karesi) - 469,8549 puan

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Özkent Akbilek Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Ankara Etimesgut) - 469,1301 puan

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Adana Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce) - 468,6025 puan

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Kayseri Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kayseri Melikgazi) - 468,0647 puan

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Halil Kale Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Manisa Turgutlu) - 468,7218 puan

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Canik Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Samsun Canik) - 468,2398 puan

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İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, İngilizce, İstanbul Üsküdar) - 468,2193 puan

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Kaya Karakaya Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Elazığ Merkez) - 467,5151 puan

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Trabzon Yomra Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 467,3723 puan

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Selçuklu Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Konya Selçuklu) - 466,8279 puan

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Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, Almanca, İstanbul Maltepe) - 466,6618 puan

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Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 466,5198 puan

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Eskişehir Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Eskişehir Tepebaşı) - 466,3054 puan

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Yaşar Kımıl Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Denizli Pamukkale) - 465,8152 puan

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Atatürk Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce, İstanbul Beşiktaş) - 465,8152 puan

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Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 465,8152 puan

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Doğan Cüceloğlu Fen lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Küçükçekmece) - 465,6977 puan

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Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Kartal) - 465,3946 puan

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Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce, İstanbul Fatih) - 465,1114 puan

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Kartal Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 465,1175 puan

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Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 465,0725 puan

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ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI, İngilizce, Ankara Yenimahalle) - 464,9694 puan

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Borsa İstanbul Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Diyarbakır Bağlar) - 464,9797 puan

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Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kırşehir Merkez) - 464,8748 puan

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Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 464,832 puan

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Karatay Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Konya Karatay) - 464,5711 puan

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Bahçelievler Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 464,4846 puan

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Ankara Atatürk Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce, Ankara Çankaya) - 464,3663 puan

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M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, Arapça, İstanbul Başakşehir) - 464,1328 puan

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Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 464,0838 puan

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Ahmet Erdem Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Bursa Nilüfer) - 463,9858 puan

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Nişantaşı Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 463,9393 puan

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Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Gaziantep Şehitkamil) - 463,5187 puan

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Şehit Özcan Kan Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kocaeli İzmit) - 463,4955 puan

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Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Başakşehir) - 463,3789 puan

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Van Türk Telekom Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 463,3763 puan

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Bahçelievler Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 462,6497 puan

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Gazi Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Ankara Çankaya) - 462,4613 puan

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Yücel Boru Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kocaeli Gebze) - 462,0662 puan

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Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, Almanca, İstanbul Ümraniye) - 462,0012 puan

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Ortaklar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Aydın Germencik) - 461,8034 puan

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Kartal Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 461,3229 puan

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Ordu Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 461,1219 puan

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M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, Rusça, İstanbul Başakşehir) - 461,1432 puan

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Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Pendik) - 461,01 puan

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Namık Karamancı Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Antalya Manavgat) - 460,843 puan

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Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Ümraniye) - 460,8708 puan

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Adem-Tolunay Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Antalya Muratpaşa) - 460,3053 puan

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15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Çorum Merkez) - 460,2832 puan

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Kastamonu Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 460,1684 puan

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Uşak Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 460,1878 puan

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ÇEAS Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Adana Çukurova) - 460,0913 puan Kaynak: HABER MERKEZİ 3 | 3