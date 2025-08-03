LGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
LGS tercih sonuçlarına sayılı saatler kaldı. Hem öğrenciler hem de veliler tercih sonuçlarını iple çekerken erken açıklanma ihtimaline karşı aramalar sıklaşıyor. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Tercih sonuçlarının ardından ise boş kontenjanlar belli olacak. Milyonlar sonuçları heyecanla beklerken MEB'in bir sürpriz yapıp yapmayacağı da merak ediliyor. İşte detaylar...
LGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimde ne yazıyorsa sonuçları o gün ilan ediyor. Herhangi bir sürpriz yaşanmıyor.
LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
LGS tercih sonuçları 4 Ağustos Pazartesi günü ilan edilecek. MEB saate ilişkin bir duyuru geçmezken geçen sene sonuçları 10.04'te MEB'in resmi sitesinden duyuruldu. Bu sene de gözler saat 10.00-11.00 aralığında olacak.
Nakil işlemleri iki dönemde yapılacak
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.
Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.