LGS tercih sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanıyor? Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüz binler gönlündeki lise tercihini yaptı sonuçlara odaklandı. Adaylar deyim yerindeyse yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi. Sonuçlar için eli kulağında diyebiliriz. Bugün hem aileler hem de öğrenciler "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...