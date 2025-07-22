LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB LGS tercih sonuç tarihi...
LGS sonuç ilanının ardından 14 Temmuz'da tercihler başladı. Tercih süresinin bitişine 2 gün kaldı. İşlemlerini tamamlayanların gündeminde sonuçlar var. Sonuç ilanı sonrası ise boş kontenjanlar açıklanacak ve nakil süreci başlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?
LGS sonuç tarihi ile ilgili aramalar hızlandı. Lise adaylarının büyük bölümü tercih işlemlerini tamamladı, MEB'in sonuçları geçmesini bekliyor. Net tarihleri bilmeyenlerin sıkça başvurduğu soru "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor" şeklinde...
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre LGS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Hemen ardından nakil süreci başlayacak ve 6 Ağustos tarihinde sona erecek. Sonuçlar da 8 Ağustos'ta ilan edilecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında LGS tercih sonuçları, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecektir. Öğrenciler, sınavla ya da yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yapılan yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr ya da e-okul.meb.gov.tr üzerinden e-okul sistemine giriş yaparak öğrenebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarında öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri de yer alacaktır. Ayrıca, mobil bilgilendirme servisine kayıtlı olan velilere SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Açık liseler ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere, yerleşen öğrencilerin okul kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.