LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB LGS tercih sonuç tarihi...

LGS sonuç tarihi ile ilgili aramalar hızlandı. Lise adaylarının büyük bölümü tercih işlemlerini tamamladı, MEB'in sonuçları geçmesini bekliyor. Net tarihleri bilmeyenlerin sıkça başvurduğu soru "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor" şeklinde...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre LGS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Hemen ardından nakil süreci başlayacak ve 6 Ağustos tarihinde sona erecek. Sonuçlar da 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında LGS tercih sonuçları, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecektir. Öğrenciler, sınavla ya da yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yapılan yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr ya da e-okul.meb.gov.tr üzerinden e-okul sistemine giriş yaparak öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarında öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri de yer alacaktır. Ayrıca, mobil bilgilendirme servisine kayıtlı olan velilere SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Açık liseler ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere, yerleşen öğrencilerin okul kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.