LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanıyor? Boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?

Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisi bu yıl LGS 2025'te ter döktü. Sonuçların ilanı sonrası 14 Temmuz'da tercih işlemleri başladı. Adaylar 11 gün süre verilirken işlemlerin bitişinin ardından sonuçlar gündem oldu. Sonuç ilanına çok az bir süre kala "LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanıyor" sorusu yükseliyor. 1 | 3

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme sonuçlarını 4 Ağustos’ta açıklayacak. Aynı gün, liselerdeki boş kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece yerleştirme sürecinde ilk nakil başvuruları da resmen başlamış olacak. Öğrenciler, ilan edilen boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapma şansı bulacak. 2 | 3