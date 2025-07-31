LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanıyor? Boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?
LGS tercihleri bilindiği üzere 24 Temmuz'da sona erdi. Bu günden itibaren sonuç araması yavaş yavaş hızlandı ve ağustos ayına girmememize çok az bir süre kala aramalar sıklaşmış durumda... Tam tarihi bilmeyenlerin ısrarla yönelttiği soru "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisi bu yıl LGS 2025'te ter döktü. Sonuçların ilanı sonrası 14 Temmuz'da tercih işlemleri başladı. Adaylar 11 gün süre verilirken işlemlerin bitişinin ardından sonuçlar gündem oldu. Sonuç ilanına çok az bir süre kala "LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanıyor" sorusu yükseliyor.
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme sonuçlarını 4 Ağustos’ta açıklayacak. Aynı gün, liselerdeki boş kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece yerleştirme sürecinde ilk nakil başvuruları da resmen başlamış olacak. Öğrenciler, ilan edilen boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapma şansı bulacak.
2025 LGS 1. nakil süreci ne zaman başlayacak?
4-6 Ağustos 2025: Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınacak.
8 Ağustos 2025: 1. nakil yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
8-12 Ağustos 2025: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları başlayacak.
14 Ağustos 2025: 2. nakil sonuçları açıklanacak.
Hiçbir okula yerleşemeyenler için yerel yerleştirme:
15-21 Ağustos 2025: Boş kalan kontenjanlar için, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları il/ilçe yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından alınacak.
22 Ağustos 2025: Komisyonlar, yerleştirme işlemlerini tamamlayacak.