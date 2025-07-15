LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

LGS sonuç tarihi aramaları yavaş yavaş başladı. Kılavuzu dikkatlice inceleyenler ve taban puanlarına göre tercih yapanları şimdi sonuç heyecanı sardı. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 | 3

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığının kılavuzuna göre 2025 LGS sonuçları 4 Ağustos'ta ilan edilecek ve aynı zamanda boş kontenjanlar da belli olacak. 2 | 3