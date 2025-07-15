LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
LGS tercihleri 14 Temmuz'da başladı ve 24 Temmuz'a kadar sürecek. 2 günlük süreçte tercih işlemlerini tamamlayanlar sonuç tarihine odaklandı. Binlerce kişi şimdi "LGS tercih sonuçları ne zaman" sorusunu yöneltiyor. İşte MEB'in geçtiği sonuç tarihi...
LGS sonuç tarihi aramaları yavaş yavaş başladı. Kılavuzu dikkatlice inceleyenler ve taban puanlarına göre tercih yapanları şimdi sonuç heyecanı sardı. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının kılavuzuna göre 2025 LGS sonuçları 4 Ağustos'ta ilan edilecek ve aynı zamanda boş kontenjanlar da belli olacak.
Boş kontenjanlar ne zaman açıklanıyor?
Aynı gün içerisinde, yani 4 Ağustos'ta, okullarda oluşan boş kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu kontenjanlar, nakil süreci için belirleyici olacak.