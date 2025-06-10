LGS'de kaç soru sorulacak? LGS sınavı kaç dakika sürecek?

8. sınıf öğrencileri için kritik sınav olan LGS'ye sayılı günler kaldı. Yüz binlerce öğrenci yıllarca süren emeğin karşılığını almak istiyor. En iyi liseyi kazanmak için sınavda ter dökecek olan öğrenciler şu sıra "LGS'de kaç soru sorulacak", "LGS sınav kaç dakika sürecek" sorusunu yöneltiyor.

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