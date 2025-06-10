LGS'de kaç soru sorulacak? LGS sınavı kaç dakika sürecek?
Yüz binler 2025 LGS'ye bu hafta sonu pazar günü girecekler. Adayların heyecanı tavan yapmış durumda... Sınav öncesi birtakım sorulara cevap aranıyor. Onlardan bazıları ise "LGS'de kaç soru sorulacak", "LGS sınav kaç dakika sürecek" şeklinde...
8. sınıf öğrencileri için kritik sınav olan LGS'ye sayılı günler kaldı. Yüz binlerce öğrenci yıllarca süren emeğin karşılığını almak istiyor. En iyi liseyi kazanmak için sınavda ter dökecek olan öğrenciler şu sıra "LGS'de kaç soru sorulacak", "LGS sınav kaç dakika sürecek" sorusunu yöneltiyor.
LGS'de kaç soru sorulacak?
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.
LGS sınavı kaç dakika?
Birinci oturumda öğrencilere 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.