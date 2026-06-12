LGS'de kalem, silgi, kalemtıraş veriliyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığından yayımlanan LGS kılavuzunda şu ifadelere yer verildi:

"Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat

09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (geçerlilik süresi dolmamış T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport, KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, yabancı uyruklu öğrenciler için geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ile bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ile kalemtıraş, ve leke bırakmayan yumuşak silgi ve en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bulunduracaktır.