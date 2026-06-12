LGS'de kalem, silgi, kalemtıraş veriliyor mu?
13 Haziran'da 8. sınıf öğrencileri LGS'ye girecek. Öğrenciler son hazırlıklarını yaparken kalem, silgi, kalemtıraş verilip verilmediği sıkça sorgulanıyor. İşte MEB tarafından yapılan açıklama...
13 Haziran'da yaklaşık 1 milyon öğrenci LGS'de ter dökecek. Hem öğrencilerde hem de velilerde heyecan haf safhada... Sınav öncesi birtakım sorulara cevap aranıyor. Bunlardan biri de "LGS'de kalem, silgi, kalemtıraş veriliyor mu" sorusu...
LGS'de kalem, silgi, kalemtıraş veriliyor mu?
2026 LGS sınavında öğrencilere kalem, silgi, kalemtıraş verilmiyor.
Milli Eğitim Bakanlığından yayımlanan LGS kılavuzunda şu ifadelere yer verildi:
"Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat
09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (geçerlilik süresi dolmamış T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport, KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, yabancı uyruklu öğrenciler için geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ile bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ile kalemtıraş, ve leke bırakmayan yumuşak silgi ve en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bulunduracaktır.
Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.