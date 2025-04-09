LinkedIn açıkladı! 2025 itibarıyla Türkiye’de öne çıkan şirketler neler?
Yapay zeka, hibrit çalışma ve dijitalleşmeyle şekillenen iş dünyasında yeni beceriler ön plana çıkıyor. LinkedIn, çalışanlarına gelişim, terfi ve beceri edinme fırsatları sunan Türkiye’deki en iyi 15 şirketi açıkladı. Procter & Gamble, Sabancı Holding ve Aselsan gibi devlerin yer aldığı liste, değişen yetenek ihtiyaçlarını ve geleceğin iş ortamını da gözler önüne seriyor. Peki 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de öne çıkan şirketler neler? Hangi şirket ne gibi imkanlar sunuyor? İşte detaylar...
Yapay zeka teknolojilerinin hızla yayılması ve uzaktan çalışmadan hibrit modele geçiş gibi dönüşümler, iş dünyasında yeni becerilere olan ihtiyacı artırıyor. LinkedIn verilerine göre, önümüzdeki beş yıl içinde iş ilanlarında aranan becerilerin yüzde 70’inin değişmesi bekleniyor. Marketing Türkiye'ye göre Bu değişim, çalışanların yalnızca iş bulmakla kalmayıp, gelişim odaklı bir kariyer ortamı da aradığını ortaya koyuyor.
Bu kapsamda LinkedIn’in her yıl yayınladığı 'Top Companies' listesi, Türkiye’de çalışanlara en iyi kariyer olanaklarını sunan 15 kurumu sıralıyor. Liste; beceri gelişimi, terfi olanakları, şirket içi hareketlilik gibi kriterlere göre hazırlanıyor. Peki 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de öne çıkan şirketler neler? Listede bu yıl hangi şirketler var? Hangi şirket ne gibi imkanlar sunuyor? İşte LinkedIn’in 'Top Companies' listesi...
Aselsan
📍 Ankara, Bursa, İstanbul
🧠 Öne çıkan yetenekler: Sinyal işleme, savunma sistemleri
💼 Pozisyonlar: Yazılım Mühendisi, Sistem Mühendisi
📊 Alanlar: Mühendislik, BT, operasyon
Roketsan
📍 Ankara, İstanbul, Bursa
🧠 Öne çıkan yetenekler: Akışkanlar mekaniği, nanoteknoloji
💼 Pozisyonlar: Mekanik Tasarım Mühendisi, Sistem Mühendisi
📊 Alanlar: Mühendislik, operasyon, savunma
Doğan Online (DOL)
📍 İstanbul, Ankara
🧠 Öne çıkan yetenekler: Mobil geliştirme, yazılım testi
💼 Pozisyonlar: Yazılım Mühendisi, Test Mühendisi
📊 Alanlar: Teknoloji, mühendislik, kalite