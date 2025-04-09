LinkedIn açıkladı! 2025 itibarıyla Türkiye’de öne çıkan şirketler neler?

Yapay zeka teknolojilerinin hızla yayılması ve uzaktan çalışmadan hibrit modele geçiş gibi dönüşümler, iş dünyasında yeni becerilere olan ihtiyacı artırıyor. LinkedIn verilerine göre, önümüzdeki beş yıl içinde iş ilanlarında aranan becerilerin yüzde 70’inin değişmesi bekleniyor. Marketing Türkiye'ye göre Bu değişim, çalışanların yalnızca iş bulmakla kalmayıp, gelişim odaklı bir kariyer ortamı da aradığını ortaya koyuyor.

Bu kapsamda LinkedIn’in her yıl yayınladığı 'Top Companies' listesi, Türkiye’de çalışanlara en iyi kariyer olanaklarını sunan 15 kurumu sıralıyor. Liste; beceri gelişimi, terfi olanakları, şirket içi hareketlilik gibi kriterlere göre hazırlanıyor. Peki 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de öne çıkan şirketler neler? Listede bu yıl hangi şirketler var? Hangi şirket ne gibi imkanlar sunuyor? İşte LinkedIn’in 'Top Companies' listesi...