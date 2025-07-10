Lise 2 yıl mı oldu? Lise zorunluluğu kalktı mı, kaç yıl olacak?

Geçen aylarda liseler ile ilgili düzenleme geleceği konuşuluyordu. Masada 3 seçenek olduğu kulislerde dillendirilmişti. Son günlerde ise liselerin 2 yıl olacağı öne sürülmüştü. Konu gündeme otururken "Lise 2 yıl mı oldu" sorusu sıkça gelmeye başladı. Peki konu hakkında son durum nedir? 1 | 3

Lise 2 yıl mı oldu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu lise eğitiminin 4 yıldan 2 yıla indirileceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, bu yönde alınmış bir karar ya da yürütülen somut bir çalışma olmadığını belirtti. Türkiye'deki ortalama eğitim süresi, uluslararası göstergeler ve kamuoyundaki beklentileri dikkate aldıklarını ifade eden Bakan Tekin, şu anda yalnızca kamuoyundaki tartışmaları takip ettiklerini ve gelen raporların ilgili birimlerce değerlendirildiğini söyledi. 2 | 3