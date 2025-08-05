Lise adaylarından sonra sıra üniversite adaylarında... YKS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçları dün itibarıyla açıklandı ve lise adayları yerleştikleri liseleri öğrendi. Şimdı sırada üniversite adayları var. 13 Ağustos'ta sona erecek tercih işlemlerini hızlıca bitirenler sonuç aramasına hız verdi. Tarihlerin belirtilmemesi nedeniyle bilgi almak adına "YKS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak" sorusu yükseliyor.
Yüz binlerin kaderini belirleyecek YKS tercih sonuçları için bekleyişi sürüyor. İşlemler henüz bitmezken ilk 5 gün içinde tercihlerini tamamlayanlar sonuç tarihini araştırıyor. ÖSYM takviminde zamana yer vermezken "YKS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.
2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih...
ÖSYM tercih sonuçlarına ilişkin 2025 takviminde tarihe yer vermedi. Geçen yıl uzatılan tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçlar 13 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde eğer herhangi bir uzatma söz konusu olmazsa 2025 YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos 2025 günü ilan edilmesi beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.