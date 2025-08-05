Lise adaylarından sonra sıra üniversite adaylarında... YKS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerin kaderini belirleyecek YKS tercih sonuçları için bekleyişi sürüyor. İşlemler henüz bitmezken ilk 5 gün içinde tercihlerini tamamlayanlar sonuç tarihini araştırıyor. ÖSYM takviminde zamana yer vermezken "YKS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor. 1 | 3

2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih... ÖSYM tercih sonuçlarına ilişkin 2025 takviminde tarihe yer vermedi. Geçen yıl uzatılan tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçlar 13 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde eğer herhangi bir uzatma söz konusu olmazsa 2025 YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos 2025 günü ilan edilmesi beklenir. 2 | 3