Lisede müfredat değişti mi? Liselerde yeni müfredat nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığından liseler için yeni model. ise eğitimine esneklik getirmeyi hedefleyen MEB, çalışmaları hızlandırdı. Yeni model hakkında bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "Lisede müfredat değişti mi?", "Liselerde müfredat nasıl olacak?" şeklinde... 1 | 5



Lisede yeni müfredat nasıl olacak? MEB’in üzerinde çalıştığı ve sivil toplum kuruluşlarının önerileriyle şekillenen modeller arasında şu alternatifler öne çıkıyor: 2 | 5

3+1 Modeli: Lise eğitiminin ilk üç yılının zorunlu, 12. sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak planlanması. Öğrenciler bu modelde 11. sınıfı tamamladıktan sonra lise diploması alabilecek. 3 | 5