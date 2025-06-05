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Liste güncellendi: Lahmacunda tek tırnaklı et, sucukta sakatat

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerin ardından taklit ve tağşiş listesinde yeni güncellemeye gitti. Açıklanan son listede lahmacun ve böreklerde tek tırnaklı eti, sucukta ise sakatat ve deri dokusu kullanımına rastlandığı bildirildi.

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Liste güncellendi: Lahmacunda tek tırnaklı et, sucukta sakatat - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin ardından gıda ürünlerinde uygunsuz içerik kullanan firmaları ifşa etti. Lahmacunda tek tırnaklı eti, sucukta ise sakatat ve deri dokusu tespit edildi.

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Liste güncellendi: Lahmacunda tek tırnaklı et, sucukta sakatat - Resim: 2

Sucukta sakatat, baharatta boya, balda glikoz

Bakanlığın yayımladığı ifşa listesinde; peynir, yağ, bal, sucuk ve baharat ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler tespit edildi.

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Liste güncellendi: Lahmacunda tek tırnaklı et, sucukta sakatat - Resim: 3

Denetim sonuçlarına göre:

Baharat ürünlerinde yasaklı boya maddeleri,
Sucukta sakatat ve deri dokusu,
Lahmacun ve dana kıymada tek tırnaklı hayvan eti,
Bazı bal ve yağ ürünlerinde taklit ve glikoz kullanımı ortaya çıktı.

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Liste güncellendi: Lahmacunda tek tırnaklı et, sucukta sakatat - Resim: 4

Yeni markalar listeye eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerin sonucunda tespit edilen firmaları kamuoyuna duyurdu.

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