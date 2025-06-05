Liste güncellendi: Lahmacunda tek tırnaklı et, sucukta sakatat
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerin ardından taklit ve tağşiş listesinde yeni güncellemeye gitti. Açıklanan son listede lahmacun ve böreklerde tek tırnaklı eti, sucukta ise sakatat ve deri dokusu kullanımına rastlandığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin ardından gıda ürünlerinde uygunsuz içerik kullanan firmaları ifşa etti. Lahmacunda tek tırnaklı eti, sucukta ise sakatat ve deri dokusu tespit edildi.
Sucukta sakatat, baharatta boya, balda glikoz
Bakanlığın yayımladığı ifşa listesinde; peynir, yağ, bal, sucuk ve baharat ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler tespit edildi.
Denetim sonuçlarına göre:
Baharat ürünlerinde yasaklı boya maddeleri,
Sucukta sakatat ve deri dokusu,
Lahmacun ve dana kıymada tek tırnaklı hayvan eti,
Bazı bal ve yağ ürünlerinde taklit ve glikoz kullanımı ortaya çıktı.
Yeni markalar listeye eklendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerin sonucunda tespit edilen firmaları kamuoyuna duyurdu.