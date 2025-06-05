Liste güncellendi: Lahmacunda tek tırnaklı et, sucukta sakatat

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin ardından gıda ürünlerinde uygunsuz içerik kullanan firmaları ifşa etti. Lahmacunda tek tırnaklı eti, sucukta ise sakatat ve deri dokusu tespit edildi.

Denetim sonuçlarına göre:

Baharat ürünlerinde yasaklı boya maddeleri,

Sucukta sakatat ve deri dokusu,

Lahmacun ve dana kıymada tek tırnaklı hayvan eti,

Bazı bal ve yağ ürünlerinde taklit ve glikoz kullanımı ortaya çıktı.