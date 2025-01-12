Los Angeles’ta binlerce yapı küle döndü! Yangının ardından hasarın görüntüleri ortaya çıktı
ABD'nin California eyaletindeki şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarının bıraktığı büyük tahribat, geride kalan yıkımın fotoğraflarıyla gözler önüne serildi. 16 can kaybına ve 12 binden fazla yapının zarar görmesine yol açan yangında ekonomik kayıpların ise 52 ila 57 milyar dolar arasında değişebileceği ifade edildi.
Los Angeles ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, hem can kaybına hem de büyük bir yıkıma neden oldu. Son açıklamalara göre, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya ulaştı.
Pacific Palisades bölgesindeki Sunset Bulvarı üzerinde yer alan Chase Bank binası, alevlerin hasar verdiği yapılar arasında bulunuyor.
Yangınlar, 7 Ocak akşamı şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılmaya başlamış ve şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül olmuş durumda.
Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu’nun açıklamasına göre, Eaton bölgesinde 11, Palisades bölgesinde ise 5 kişi hayatını kaybetti.