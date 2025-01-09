Los Angeles’ta orman yangını! 100 bin kişi tahliye ediliyor: Fatura 57 milyar dolara ulaşabilir
Los Angeles’taki şiddetli rüzgarlarla başlayan orman yangınları 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 100 bin kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Pacific Palisades ve çevresindeki yaklaşık 3 bin hektarlık alanın alevlere teslim olduğu yangın, bölgedeki 320 bin kişiyi elektriksiz bıraktı ve birçok ev ile işyerini tehdit ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında bir itfaiyecinin ciddi şekilde yaralandığı bildirildi. Federal yardım sağlanması için harekete geçilirken, ekonomik kaybın 57 milyar dolara kadar ulaşabileceği öngörülüyor.
ABD’nin Los Angeles kentinde salı günü saatte 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarların kuru hava ile birleşmesi sonucu yerel saatle 10.30’da orman yangınları başladı. Yangınlarda şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti, 2000'den fazla yapı yandı ve 100 binden fazla sakinin tahliye edildi.
Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu. Yangın, çevredeki 13 bin ev ve iş yerini tehdit ediyor. Bunun yanı sıra, Eaton Kanyonu yakınlarında ikinci bir yangının daha başladığı ve hızla yayıldığı öğrenildi.
California Valisi Gavin Newsom, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek Los Angeles için "acil durum" ilan etti. Los Angeles İtfaiye Departmanı, yangın nedeniyle birkaç kişinin yaralandığını, bir itfaiyecinin ise söndürme çalışmaları sırasında ciddi kafa travması geçirdiğini açıkladı.
Poweroutage.us’a göre, bölgede yaklaşık 320 bin kişi elektrik kesintisi yaşıyor. Elektrik kesintileri, metro hatlarında aksamalara neden olurken, birçok okul eğitime ara verdi.