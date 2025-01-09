Los Angeles’ta orman yangını krizi! 33 bin kişi tahliye ediliyor: Fatura 57 milyar dolara ulaşabilir

ABD’nin Los Angeles kentinde salı günü saatte 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarların kuru hava ile birleşmesi sonucu yerel saatle 10.30’da orman yangınları başladı. Yangınlarda şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybederken, 33 bin kişinin tahliye edileceği bildirildi. 1 | 14

Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu. Yangın, çevredeki 13 bin ev ve iş yerini tehdit ediyor. Bunun yanı sıra, Eaton Kanyonu yakınlarında ikinci bir yangının daha başladığı ve hızla yayıldığı öğrenildi. 2 | 14

California Valisi Gavin Newsom, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek Los Angeles için "acil durum" ilan etti. Los Angeles İtfaiye Departmanı, yangın nedeniyle birkaç kişinin yaralandığını, bir itfaiyecinin ise söndürme çalışmaları sırasında ciddi kafa travması geçirdiğini açıkladı. 3 | 14