Savaşın gidişatındaki en uzun süreli duraklama dönemi, İran ve ABD'nin Lübnan cephesini de ihtiva edecek şekilde tüm cephelerde çatışmaları durdurmayı öngören bir mutabakat muhtırası üzerinde anlaşmasıyla bu hafta gerçekleşti. Ortaya çıkan mutabakat İran destekli Hizbullah'ın konumunu güçlendirirken, Tahran yönetiminin Lübnan adına müzakere yürütemeyeceğini defaatle ilan eden Cumhurbaşkanı Joseph Aoun liderliğindeki Lübnan devlet otoritesine büyük bir darbe vurdu.

Reuters'a değerlendirmelerde bulunan bir Lübnanlı yetkili ile bölgede görev yapan iki yabancı diplomat, ABD-İran mutabakatının Lübnan devletinin diplomatik zeminini tamamen ortadan kaldırdığını belirtiyor. Yaşanan stratejik kayma Lübnan İsrail müzakereleri sürecinin işlevselliğini ve meşruiyetini ciddi şekilde tartışmaya açıyor.