Lüks elektrikli otomobil küle döndü: Yangın 12 saat sürdü
Aydın'ın Söke ilçesi yakınlarında seyir halindeki Mercedes AMG EQE 53 serisi elektrikli otomobil alev aldı. Yaklaşık 8 milyon TL değerindeki araç tamamen yanarken, batarya kaynaklı olduğu değerlendirilen yangına özel söndürme ekipmanlarıyla müdahale edildi. İtfaiyenin çalışması yaklaşık 12 saat sürdü.
Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın, yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Olay, 22 Ağustos Cumartesi günü Sazlıköy yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünden Söke üzerinden Bodrum'a giden Mercedes AMG EQE 53 serisi elektrikli otomobilin arka bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü Aziz M., aracı yol kenarına çekerek otomobilden uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön bölümüne kadar yayıldı.
Elektrikli araç yangınına özel müdahale
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, elektrikli aracın bataryalarındaki yangın nedeniyle özel ekipman kullandı.
Ekipler, yüksek sıcaklıklara dayanıklı yeni nesil yangın örtüsüyle aracı izole ederek alevlerin çevredeki araçlara, dağlık ve ormanlık alana sıçramasının önüne geçti. Müdahaleyle yangın sırasında ortaya çıkan gazların çevreye yayılmasının da sınırlandırılması amaçlandı.
Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ve bataryalardaki enerjinin tükenmesinin ardından tamamen yanan araç güvenli bölgeye çekildi.
"İlk defa başımıza geldi"
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Taner Günhan, yaklaşık 30 yıllık meslek hayatında elektrikli araçların şarjı sırasında küçük çaplı yangınlarla karşılaştığını ancak ilk kez bu ölçekte bir elektrikli araç yangınına müdahale ettiklerini söyledi.
Elektrikli araç sayısındaki artış nedeniyle bu tür olaylara yönelik hazırlık yaptıklarını belirten Günhan, 2 bin 100 santigrat dereceye kadar dayanabilen yangın örtüsünü daha önce tedarik ettiklerini ifade etti.
Günhan, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki araçlara ve ormanlık alana sıçramasının önlendiğini kaydetti.
Özel bir firmaya ait olduğu belirtilen ve yaklaşık 8 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen Mercedes AMG EQE 53 ise yangında kullanılamaz hale geldi.