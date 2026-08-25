Lüks elektrikli otomobil küle döndü: Yangın 12 saat sürdü

"İlk defa başımıza geldi"

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Taner Günhan, yaklaşık 30 yıllık meslek hayatında elektrikli araçların şarjı sırasında küçük çaplı yangınlarla karşılaştığını ancak ilk kez bu ölçekte bir elektrikli araç yangınına müdahale ettiklerini söyledi.

Elektrikli araç sayısındaki artış nedeniyle bu tür olaylara yönelik hazırlık yaptıklarını belirten Günhan, 2 bin 100 santigrat dereceye kadar dayanabilen yangın örtüsünü daha önce tedarik ettiklerini ifade etti.