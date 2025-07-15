Maaş farkı bugün mü yatacak? Memur ve emekli zam farkı ne zaman yatacak?

Memur ve emeklinin maaş farkı takvimi yoğun şekilde araştırılıyor. Hükümetten konuya ilişkin açıklama gelmezken bugün 15 Temmuz olması sebebiyle konu gündem olmuş durumda... Resmi tatil vesilesiyle de "Maaş farkı bugün mü yatacak" sorusu peş peşe geliyor.

Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur, emekli bu ay zamlı maaşlarını alacak. Farklar için ise tarihler netleşmiş değil. Bu ay sonuna kadar maaş farklarının yatması bekleniyor. Geçen yıl ödemeler 26 Temmuz'da gerçekleşmişti.