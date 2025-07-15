Maaş farkı bugün mü yatacak? Memur ve emekli zam farkı ne zaman yatacak?
Memur ve emeklinin gözü maaş farkında... Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur yüzde 15.57; emekli ise yüzde 16.77 enflasyon farkı almaya hak kazandı. Maaşlarını önceden alan milyonlarca memur şimdi zam farkının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Bu sebeple de "Maaş farkı bugün mü yatacak" sorusu gündemde...
Memur ve emeklinin maaş farkı takvimi yoğun şekilde araştırılıyor. Hükümetten konuya ilişkin açıklama gelmezken bugün 15 Temmuz olması sebebiyle konu gündem olmuş durumda... Resmi tatil vesilesiyle de "Maaş farkı bugün mü yatacak" sorusu peş peşe geliyor.
Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Memur, emekli bu ay zamlı maaşlarını alacak. Farklar için ise tarihler netleşmiş değil. Bu ay sonuna kadar maaş farklarının yatması bekleniyor. Geçen yıl ödemeler 26 Temmuz'da gerçekleşmişti.
SSK (4A) EMEKLİLERİ MAAŞ ÖDEMELERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Temmuz
4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28 Temmuz’da zamlı emekli maaşlarını alırlar.