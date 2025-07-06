Maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatıyor? Yeni maaşlar bu ay mı yatacak?

TÜİK haziran ayı enflasyon farkını açıkladı. 3 Temmuz'da verilerin paylaşılmasıyla birlikte memur, yüzde 15,57; emekli ise yüzde 16,77 zam alacak. Yeni maaşların bu ay yatıp yatmayacağı araştırılırken sıklıkla "Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatıyor" sorusu geliyor. 1 | 3

Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emeklileri aylıklarını her ayın 1'i ila 5'i arasında, memurlar ise maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Maaş farklarının ödeme takviminin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Beklentiler 14 Temmuz'da maaş farklarının yatacağı yönünde... 2 | 3