MAAŞ FARKI TARİHİ BELLİ OLDU MU? Memur emeklisi (4C) maaş farkı ne zaman yatıyor?
Memur emeklisinin gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında... Yeni haftaya girilirken emekliler maaş farkının ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. Bugün bu soru daha da hızlanmış durumda... Peki yeni bir gelişme var mı?
Memur emeklisi yüzde 18.6 zam aldı. Maaşlarını önceden alan memur emeklisi maaş farkını ise henüz alamadı. Takvimlerin netleşmesi bekleniyor ve emekliler sabırsızlıkla tarihi öğrenmeye çalışıyor. Şu sıralar gündemden düşmeyen sorulardan biri de "Memur emeklisi (4C) maaş farkı ne zaman yatıyor" şeklinde...
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Hükümetten memur emeklisi maaş farkı için bir açıklama gelmedi. Gözler Sosyal Güvenlik Kurumunun belirleyeceği takvimde...
Beklentiler maaş farklarının bu hafta içi yatması yönünde...
Memur emeklisine ikinci 6 ayda yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak.
Enflasyon farkı oluştuğu takdirde bu oran da maaşlara yansıtılacak.