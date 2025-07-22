Maaş farkı yattı mı? Memur emeklisi (4C) zam farkı bugün mü yatacak, ne zaman yatıyor?
Memur emeklisi maaş farkı tarihini soruşturuyor. Takvim ile ilgili her gelişmeyi yüz binler yakından takip ediyor. Hükümete kulak kesilen emekli bilgi sahibi olmak adına "Maaş farkı yattı mı" sorusuna cevap arıyor. İşte en son durum...
6 aylık enflasyon farkı sonrası emekli ve memurun alacağı zam oranı netleşti. Memur ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaş takvimi şekillenirken memur emeklisi ise hala maaş farkını almış değil. ekstra bir gelir olacak olan bu ödemelerin takvimi merak ediliyor. Dillerden düşmeyen soru ise "Maaş farkı ne zaman yatacak" şeklinde...
Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatar?
Hükümetten memur emeklisinin maaş farkı için tarihler paylaşılmadı. Geçen yıl, emekli Sandığı (4/C) kapsamındaki memur emeklileri için maaş farkı ödemeleri 26 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara yatırıldı. Bu yıl da gözler 28 Temmuz Pazartesi gününde...
Temmuz ayından itibaren kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaş ve ücretlerine toplamda yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bu artışın yüzde 5’i toplu sözleşme kapsamında, yüzde 10,57’si ise yılın ilk 6 ayında gerçekleşen yüzde 16,67’lik enflasyon farkından kaynaklandı. Böylece temmuz itibarıyla kamu çalışanları ve emeklilerin gelirlerinde dikkat çekici bir iyileştirme sağlandı.