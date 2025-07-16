Maaş farkı yattı mı, takvim belli oldu mu? Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak?

6 aylık enflasyon farkı sonrası emekli ve memur maaşlarına zam alma hakkı elde etti. Maaşlarını erken alan memurun zamlı maaşı yattı fakat maaş farkı ödemesi için takvim bekleniyor. En düşük emekli maaşı alan emekliler de resmi açıklamayı beklerken sıkça "Maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu geliyor.

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