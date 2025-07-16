Maaş farkı yattı mı, takvim belli oldu mu? Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak?
Milyonların gözü hükümetin belirleyeceği maaş farkı takviminde... Hem emekliler hem de memurlar bir açıklama bekliyor. Son günlerin en önemli hususlarından biri olan zam farkının ne zaman yatacağı merak konusu olmuş durumda... Ortak soru ise "Maaş farkı ne zaman yatacak?" şeklinde...
6 aylık enflasyon farkı sonrası emekli ve memur maaşlarına zam alma hakkı elde etti. Maaşlarını erken alan memurun zamlı maaşı yattı fakat maaş farkı ödemesi için takvim bekleniyor. En düşük emekli maaşı alan emekliler de resmi açıklamayı beklerken sıkça "Maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu geliyor.
Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Memur, emekli bu ay zamlı maaşlarını alacak. Farklar için ise tarihler netleşmiş değil. Bu ay sonuna kadar maaş farklarının yatması bekleniyor. Geçen yıl ödemeler 26 Temmuz'da gerçekleşmişti.
SSK (4A) EMEKLİLERİ MAAŞ ÖDEMELERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Temmuz
4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28 Temmuz’da zamlı emekli maaşlarını alırlar.