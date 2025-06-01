Maaşlar erken yatacak mı? Emekli maaşı, memur maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Milyonlarca emekli ve memur bayram öncesi maaşların yatıp yatmayacağını merak ediyor. Bayrama sadece 6 gün kaldı ve aramalar sıklaşmış durumda... Yoğun şekilde "Maaşlar erken yatacak mı" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...

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