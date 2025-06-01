Maaşlar erken yatacak mı? Emekli maaşı, memur maaşı bayramdan önce yatacak mı?
Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü kutlanacak. Milyonlar bayrama hazırlık yaparken emekli ve memurun gündeminde maaşlar var. Milyonlar maaşların erken yatıp yatmayacağını merak edip "Emekli maaşı, memur maaşı bayramdan önce yatacak mı" sorusuna cevap arıyor.
Milyonlarca emekli ve memur bayram öncesi maaşların yatıp yatmayacağını merak ediyor. Bayrama sadece 6 gün kaldı ve aramalar sıklaşmış durumda... Yoğun şekilde "Maaşlar erken yatacak mı" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...
Maaşlar erken yatacak mı?
1 Haziran Pazar günü itibarıyla konu hakkında hükümetten açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı'nın 9 Haziran'da bitecek olması nedeniyle maaşların erken yatması beklenmiyor. Fakat bu konuda nihai kararı hükümet verecek.
SSK (4A) emekli maaşı ödeme günleri (tahsis numarasına göre)
Son rakamı 9 olanlar: 17 Haziran
Son rakamı 7 olanlar: 18 Haziran
Son rakamı 5 olanlar: 19 Haziran
Son rakamı 3 olanlar: 20 Haziran
Son rakamı 1 olanlar: 21 Haziran
Son rakamı 8 olanlar: 22 Haziran
Son rakamı 6 olanlar: 23 Haziran
Son rakamı 4 olanlar: 24 Haziran
Son rakamı 2 olanlar: 25 Haziran
Son rakamı 0 olanlar: 26 Haziran
Bağ-Kur (4b) maaş ödeme takvimi
Son iki hanesi 5, 7, 9 olanlar: 25 Haziran
Son iki hanesi 3, 1 olanlar: 26 Haziran
Son iki hanesi 4, 6, 8 olanlar: 27 Haziran
Son iki hanesi 0, 2 olanlar: 28 Haziran