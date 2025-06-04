Maaşlar erken yatar mı? Memur maaşları, işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı?
Kurban Bayramı 6 Haziran'da kutlanmaya başlanacak. Emeklilerin maaşı bayramdan önce hesaplara yatırılıyor. Memurlar ise son durumu merak ederek "Maaşlar erken yatar mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkındaki son gelişmeler...
Kurban Bayramı için artık saatler sayılıyor. Bayram hazırlığı başlarken maaşların erken yatması vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu nedenle maaş tarihlerinin araması sıklaştı. Bayram alışverişi yapacaklar sıklıkla "Maaşlar erken yatar mı" diye soruyor.
Memur maaşları erken yatar mı?
Emekli maaşlarının erken yatacak olması memurları da beklentiye soktu fakat memur maaşları için hükümetten resmi bir duyuru yapılmadı. Yeni bir gelişme olmadığı sürece memur maaşları 15'inde hesaplara geçecek.
İşsizlik maaşları erken yatacak mı?
İşsizlik maaşı ödemeleri genellikle her ayın 5’inde hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT aracılığıyla yatırılıyor. Bayram arefesi ayın 5'ine denk geldiği için normal takvimde hesaplara yatırılacak.