Maaşlar erken yatar mı? Memur maaşları, işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı için artık saatler sayılıyor. Bayram hazırlığı başlarken maaşların erken yatması vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu nedenle maaş tarihlerinin araması sıklaştı. Bayram alışverişi yapacaklar sıklıkla "Maaşlar erken yatar mı" diye soruyor. 1 | 3

Memur maaşları erken yatar mı? Emekli maaşlarının erken yatacak olması memurları da beklentiye soktu fakat memur maaşları için hükümetten resmi bir duyuru yapılmadı. Yeni bir gelişme olmadığı sürece memur maaşları 15'inde hesaplara geçecek. 2 | 3