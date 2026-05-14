Maaşlara ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı?
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. Enflasyon Raporu sunumunda enflasyon ara hedefi 2026 yılında yüzde 24'e yükseldi. Bu gelişme ile birlikte çalışanlar ara zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle de asgari ücretliler "Ara zam yapılacak mı" diye soruyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının ikinci enflasyon raporunu açıkladı. 2026 sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağı tahmin edilirken yeni sunumda yüzde 24'e yükseleceği öngörülüyor.
Enflasyona ezilmek istemeyen çalışanlarda ara zam beklentisi de yükseldi. Sunum sonrası "Maaşlara ara zam gelecek mi" sorusu art arda gelmeye başladı.
Asgari ücret artacak mı?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçen gün yaptığı açıklamada gündemde bir ara zam olmadığını ifade etmişti. Uzmanlar enflasyonun seyrine göre temmuz ayında ara zam gelebileceğini beyan ediyor.
Uzmanlar, asgari ücretin büyük oranda devlet bütçesinden değil, özel sektör tarafından karşılandığı hatırlatılırken özel sektörün bu artışı karşılayabilecek durumda olduğunu ve istihdam piyasasını korumak adına bu adımın atılabileceğini savunuyor.