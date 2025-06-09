Filistinlilere destek olmak için yola çıkan "Madleen" gemisine İsrail ordusu saldırdı. Aktivistler bu anları video çekerek dünyaya duyurdu. İşgalci İsrail bir kez daha kınanırken gelişmelerden haberdar olmak isteyenler "Madleen gemisi nedir", "Madleen Gemisi neden kaçırıldı" sorularına başvurdu. 1 | 4

Madleen gemisi nedir? Madleen, Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla kullanılan 18 metrelik bir yelkenlidir. 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden yola çıkan gemi, Gazze’ye uygulanan ablukayı delmeyi hedefliyor. Uluslararası sularda seyreden gemi, sivil aktivistler tarafından yönetiliyor ve herhangi bir askeri amaç taşımıyor. 2 | 4

Madleen gemisi neden kaçırıldı? İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine uluslararası sularda müdahale etti. Gemiye çıkıp aktivistleri alıkoydu. İsrail, Gazze kıyılarının deniz trafiğine kapalı olduğunu öne sürerek müdahaleyi meşrulaştırmaya çalıştı. Aktivistlerin rotayı değiştirme çağrısını reddetmeleri üzerine saldırı gerçekleşti. 3 | 4