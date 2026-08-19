Mahalleyi ayağa kaldıran 'Gulyabani' korkusu
Adapazarı’nda geceleri ortaya çıkarak evleri taşladığı, lazer tuttuğu ve güvenlik kameralarını hedef aldığı öne sürülen kimliği belirsiz şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı. Sabaha kadar nöbet tutan vatandaşlar, “Gulyabani'den daha büyük bir film var burada” diyerek yardım istedi.
Adapazarı'na bağlı Evren Mahallesi'nde yaklaşık 6 aydır vatandaşları tedirgin ettiği öne sürülen kimliği belirsiz şahıs henüz yakalanamadı. İddiaya göre gece saatlerinde evlere ve bahçelerde oturan vatandaşlara taş atan, lazer tutan şahıs, mahalle sakinlerinin kurduğu güvenlik kameralarını da taşla hedef alarak devre dışı bıraktı.
Rahatsızlıkların sürmesi üzerine mahalle sakinleri, şahsı yakalayabilmek için kalabalık gruplar halinde geceleri nöbet tutmaya başladı. Ancak vatandaşların çabalarına rağmen şüpheli henüz yakalanamadı.
Öte yandan 3 gün önce mahalle sakinleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandığı iddia edildi. Kaçtığı sırada arkasına dönerek taş atan şahsın fırlattığı taşın bir vatandaşın ayağına isabet ettiği ve yaralanmasına neden olduğu öne sürüldü.
"Sabahlara kadar nöbet tutuyor herkes"
Evlerinin çatısına sürekli taş atıldığını ve artık bahçeye çıkmaya çekindiklerini anlatan mahalle sakini Gurbet Karakuş, "Adapazarı ilçesi Evren Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Burada yıllardır böyle bir şey ile karşılaşmamıştık. 6-7 ay öncesinde gece vakitlerinde geliyordu. Bahçeden geçip çıkıp gidiyordu. Bir şey yapmıyordu. 1 haftadan beri bize taş atıyor, bahçelerimize geliyor, lazer ışığı tutuyor. Biz uyuyamıyoruz, sabaha kadar evlerimiz taşlanıyor. Bize geliyor, komşuya gidiyor, öbürüne gidiyor. Hiçbir şekilde durmuyor. Sabahlara kadar nöbet tutuyor herkes. Yardım bekliyoruz. Bu işe el atılmasını istiyoruz. Durmuyor, illaki birinin canını alacak. Kocaman parke taşlarını evlerin üzerine atıyor. Dün akşam attığı taş komşunun yüzüne gelecekti. Önceki akşamda lazer tutuyordu. Dalga geçiyormuş gibi mısır tarlasının içine giriyor, koştura koştura gidiyor. Bütün mahalle halkı burada sabaha kadar. Herkes onu bekliyor ama bir türlü yakalanamıyor nasıl bir şeyse. Gecemiz gündüzümüze karıştı. Geceleri sabah 06.00'a kadar nöbet tutuyoruz. Sabah uyuyup akşama kadar yatıyoruz. İşine giden dükkanını açamıyor, işine gidemiyor. Herkes bundan bıkkın yani" dedi.
"Gulyabani'den daha büyük bir film var burada"
Mahalleye 2 ay önce taşındığını ve eşinin hamile olduğunu belirten Ateş Aksu ise yaşananlar nedeniyle geceleri uyuyamadıklarını söyledi. Aksu, "Ben buraya taşınalı 2-3 ay oluyor. Kiradan kurtulmak için kendi evimize geldik ama hiçbir şekilde rahatlık yok. Bu durum 2 aydan beri bize sıkıntı veriyor. Evde oturuyoruz, etrafta hiç ses yokken camın dibinden 'küt' diye bir ses geliyor. Lazer tutuyor, tavana taş atıyor. Fındık ağaçlarının arasından izleniyoruz. Ben hiçbir şekilde rahat uyuyamıyorum. 5 günden beri dükkanımı açamıyorum. Kendimi geçtim benim eşim hamile. Doğumuna da az kaldı, kendimi mi koruyayım eşimi mi koruyayım. Çok büyük sıkıntıdayız. Polisi arıyoruz 2 kişi geliyorlar. Biz köy halkı olarak 30 kişi bir adamı yakalayamıyorsak, 2 tane polis adamı nasıl yakalayacak? Hayatımız tehlikede, korku içerisindeyiz. Bu sabah 06.30'da eve girip o şekilde uyuduk. Komşumuz kamera taktırdı, kameranın dönüş açısını algılayarak kameraya taş atıyor, kamera iptal oluyor. Görüntü yok. Şahsı görüyoruz peşinden koşuyoruz, arkadaşımız yaralandı. Ayağı mosmor. Biz destek bekliyoruz. Gulyabani'den daha büyük bir film var burada. Teksas oldu burası, senaryo bildiğiniz Teksas. Şahıs geliyor bizimle oynuyor, toplanıp koşuyoruz kaçıyor, 10 dakika sonra diğer komşumuzda, bu seferde oraya koşuyoruz. Artık kendi can güvenliğimizi geçtik, mısırların arasına dalıyoruz, ormanın içerisine koşuyoruz. Her tarafta arıyoruz, bulamıyoruz ama görünen bir şahıs var. Türkiye'mizde değer verdiğimiz polisimiz var. Madde satan insanları dron ile buluyorlarsa bunları da bulabilirler" diye konuştu.
Kameraları taşla hedef aldığı iddiası
Şüpheliyi yakalamak için peşinden koşarken atılan taşın bacağına isabet etmesi sonucu yaralandığını belirten Mahmut Yıldız da evine kurduğu kameraların hedef alındığını anlattı.
Yıldız, "Bende 3 tane kamera var. O geldiği zaman kameralara taş atıyor. Öyle bir atıyor ki cama çerçeveye zarar vermiyor. Kameraya tam isabet. Kameralar devre dışı kalıyor. Bu bahçede bekliyoruz sabah 05.00'e kadar. Ondan sonra 1 saat yatıp kalktıktan sonra tekrardan çalışmaya gidiyoruz. Bu adam ne istiyor, amacı nedir. Çıksın ne istediğini açık açık söylesin. Para istiyorsa verelim. Komşum çağırdı beni ‘adamı sıkıştırdık tutacağız' dedi. Ben buradan koşup oraya gidene kadar adam kaçtı. Kaçarken dönüp taş attı, taşta bacağıma geldi tam isabet. Mosmor oldu bacağım. Evde çocuğum var, hanımım var, hiçbiri uyuyamıyor. Çocuklarım akşam olduğu zaman tir tir titriyorlar. 'Baba bir şey mi oldu, baba birisi mi geldi' diyorlar. Bunların psikolojileri bozuldu. Ben kimseyi bilmiyorum, kimsenin günahını almak istemiyorum. Adamı görüyoruz, adam uzun boylu, siyah bir şapka takıyor. Bundan başka bir şey yok elimizde. Dün akşam yine geldi, 04.15'te. Bahçeye çıktık, kaçtı gitti. Dikenlerin arasından nasıl kaçıp gidiyor, nasıl bir cesaret" şeklinde konuştu.