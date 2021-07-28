Manavgat'taki büyük yangından kareler
Manavgat'ta dört noktada çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.
Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp yayılmıştı. Bölgede çok sayıda ekip hummalı bir çalışma sürdürüyor.
Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangında 4 mahalle tahliye edildi. 28 mahalleye su verilmiyor. Çevre illerden bölgeye yardım etmek için gelenler oldu.
Rüzgarın da etkisiyle alevlerin hızla ilerlemesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yangının ilerlemesini sürdürdüğünü söyledi.