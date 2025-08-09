Manyas Gölü’nde çevre alarmı: Balık ölümleri Kuş Cenneti’ni tehdit ediyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesi sınırlarında bulunan Manyas Gölü’nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Göl çevresinde yaşayan vatandaşlar ve balıkçılar, çevresel atıkların göle bırakıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. 1 | 8

Kıyıya vuran çok sayıda ölü balık, bölgede kötü kokuya yol açarken, göl yüzeyinde köpüklü ve şüpheli bir sıvı oluştuğu görüldü. Vatandaşlar, yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi. Balık ölümlerinin ardından gölde yaşayan diğer canlı türlerinin de risk altında olduğu ifade edildi. 2 | 8

Kuş Cenneti tehlikede Manyas Gölü, dünyaca ünlü Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’na ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar, balık ölümlerinin pelikan, balıkçıl ve karabatak gibi yüzlerce kuş türünü de tehdit ettiğini belirtiyor. 3 | 8

Balıkla beslenen kuşların açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği, bu durumun göç yolları ve üreme dönemlerini olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor. 4 | 8

Çevre halkı ve balıkçılar, daha önce birçok kez ilgili kurumlara başvurmalarına rağmen somut bir adım atılmadığını dile getirdi. 5 | 8

Vatandaşlar, “Manyas sadece bir göl değil, burası bir yaşam alanı. Hem balıklar hem de kuşlar ölüyor. Sessiz kalınmamalı” diyerek yetkililere çağrıda bulundu. 6 | 8