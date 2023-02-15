Manzara korkunç: Elbistan ilçesi fay hattından uzağa taşınacak Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin 10 şehrinde büyük yıkıma neden oldu. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bazı enkazlarda ise enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Büyük yıkıma neden olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesiydi. İlçede hasar büyük. Arama-kurtarma ve yardım çalışmaları devam ederken bir yandan da imar planı çalışmaları sürüyor. 1 | 28

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yıkılan binaların dere yatağı yani dolgu yapılan yerler olduğunu dile getirdi. 2 | 28

“Faya yakın yerler ve yapı denetiminden önce yapılmış eski binalar yıkıldı” diyen Başkan Gürbüz, yeni inşa edilen binalarda can kaybı olmadığını söyledi. 3 | 28